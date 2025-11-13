Dahua Technology、SCEWC 2025でXinghan大規模AIモデルを活用した次世代スマートシティソリューションを発表





バルセロナ、スペイン、2025年11月13日 /PRNewswire/ -- ビデオ中心のAIoTソリューションおよびサービスの世界的な大手プロバイダーであるDahua Technologyは、バルセロナで開催された2025 Smart City Expo World Congress（SCEWC）で、次世代のスマートシティイノベーションを披露しました。「持続可能な未来のために共に」をテーマに、大華科技は、自社のAIoT技術とXinghan大規模AIモデルが、世界中でより安全かつ効率的で持続可能な都市の実現を支えていることを示しました。





今年のDahuaの展示では、都市の安全、モビリティ、都市ガバナンス、環境保護にわたる包括的なソリューションが紹介され、現代都市の運営において、知能化と持続可能性がどのように共に進化できるかを示しました。

Xinghan大規模AIモデルでスマートシティを強化

注目すべき革新技術として、視覚、マルチモーダル、言語知能を統合したXinghan大規模AIモデルが紹介されました。Xinghanは、深層視覚理解と文脈的推論を通じて、都市システムが複雑な都市シナリオを自律的に認識、分析、対応できるようにします。公共安全、交通管理、環境モニタリングにおけるより賢明な意思決定を支援し、都市運営を受動的な監視から能動的かつ適応的なガバナンスへと変革します。

Dahuaの都市安全ソリューションは、カメラ、レーダー、IoTセンサーを統合した統合都市運営センターを構築し、リアルタイム監視と迅速な緊急対応を可能にします。これにより、当局は公共安全から環境指標まで都市運営全体を包括的に把握でき、データに基づく洞察を活用して、より良いガバナンスと調整を実現できます。

渋滞の解消と道路効率の向上を目指し、 Dahuaは都市交通管理ソリューションを紹介しました。本ソリューションには、動的信号制御、AIによる事故検知、先進的な速度取り締まり技術が含まれています。同社の旗艦製品Spotter Ultraは、追加のガントリーなしで最大8車線を監視でき、インフラコストを削減しつつ、精度とカバー範囲を向上させます。

グリーンモビリティの推進に向けて、Dahuaは、能動安全機能、死角検知、燃料消費監視を備えたインテリジェントなバスおよび車両フリートシステムを紹介しました。これらのソリューションはEUの安全基準に適合しており、よりクリーンでスマートな公共交通を支援します。

同社は、都市管理、緊急対応、環境モニタリングなど複数のモジュールを統合したネットワークに接続するシティガバナンスソリューションも紹介しました。AI対応のテキスト・画像検索や大規模言語モデルとのインタラクションにより、都市運営者は情報の取得や行動の調整をより効率的に行え、対応力や市民サービスの向上が図れます。

もう一つの注目ポイントは、Dahuaの自然保護ソリューションで、AI、IoT、ドローンによるセンシングを活用して森林火災を防ぎ、生物多様性を保護します。熱画像とインテリジェント解析を組み合わせることで、緊急事態の早期検知と正確な指示を可能にし、持続可能な生態系管理に貢献します。

GovTechと次世代AIに関するパネル討論で、大華科技の政府事業ゼネラルマネージャー、John Li氏は以下のように強調しました：「都市がデジタル化される際には、人々により良いサービスを提供することが目的であるべきです。Dahuaでは、技術的な詳細だけでなく、人々の本当のニーズに焦点を当て、共感をもってすべてのソリューションを設計しています。」

政府事業部プロジェクトディレクターのMax Huang氏は、次のように付け加えました：「Xinghan大規模AIモデルを活用することで、都市運営者は自らの都市をより深く理解し、真に安全で円滑かつ持続可能な都市を実現できるようになります。」

今後、Dahuaはグローバルパートナーとの協力を継続し、デジタルトランスフォーメーションを推進して、よりスマートで安全、かつ住みやすい未来の都市づくりに貢献していきます。

