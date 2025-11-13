名入れグッズのECサイト「シールDEネーム」を運営する株式会社サンアドシステム（本社：大阪府大阪市、代表取締役：山根 昭二）は、洋服に貼る新感覚の迷子札『わんにゃん迷子シール』を２０２５年１０月２８日（火）、発売しました。

【商品の特徴】愛犬や愛猫を迷子から守る、ペットのお洋服に貼る迷子対策シール

愛犬とのお散歩やお出かけ時のアクシデント、自然災害や大きな音のパニック、屋外に興味津々のワンちゃんネコちゃんなど、愛犬や愛猫をとりまく迷子リスクはさまざま。「わんにゃん迷子シール」は、ペットのお洋服やハーネス･首輪などに「貼るだけ」の迷子札です。

１. アイロン不要で５秒で完了。洗濯もできる「布ハレちゃん」を素材に使用

素材は２年かけて独自開発した、アイロン不要で布に貼れ洗濯もできる「布ハレちゃん。」を使用。従来、布につける場合はアイロンを使用するタイプがほとんどでしたが、布ハレちゃんはさまざまな生地にぎゅっと貼り付けるだけで、24時間後からお洗濯も可能です。

２. ペットの名前＋文章＋電話番号、３つの情報が小さなシールに凝縮

2cm角の小さなシールに３つの情報が凝縮。それだけの情報をマジックで書くのは大変ですが、はっきりとした確認しやすい文字で印字できます。

３. 文章は「連絡先」「迷子時の連絡先」など、自由にカスタマイズOK

10文字まで入る文章は「脱走癖があります」「保護されたら連絡を」など、保護した人が状況把握に役立つメッセージも入れることができます。

４. 重さを感じないから、ぶらぶら揺れる迷子札が気になる子にも最適

軽いシールをペタッと貼るだけで迷子札の役目を果たします。子犬や子猫など、体の大きさに関わらずご利用いただけます。

【商品情報】開発のポイント

■シンプル～色柄入りのデザインまで【全40デザイン】

無地～おしゃれな色柄入りまで40種類のデザインから選択可能です。さまざまな模様がミックスした選ぶのことが楽しくなる、MIXシリーズもご用意しました。

■洋服や首輪･リード、小物などにも貼れる【たっぷり86枚入り】

ビニール素材やモコモコ素材など、基本的にどんな素材もOKです。首輪に貼る場合は、2cmの太さであればそのままで、１～2cmの場合は折り曲げて貼ることができます。

■丸い角で剥がれにくい工夫がされた【20×20mm】のシール

角を丸いカタチにすることで、より洗濯につよいシールに仕上げました。

【開発の背景】「迷子札がうちの子には大きかった」「迷子札が気になるようで噛んでしまう」など、ユーザーの声からシールタイプの迷子札を開発

シールDEネームでは10年以上前から迷子札を販売しており、多くのお客様にご愛顧いただいております。そんな中、お客様より「迷子札がうちの子には少し大きかった」「揺れる迷子札が気になるようで噛んでしまう」といったお声も頂戴しておりました。ペットとファッションを楽しんだりペットと暮らすご家庭も増えるなか、シールタイプの迷子札であればペットの体の大きさに関わらずご利用頂けるのでは、という思いから「わんにゃん迷子シール」が誕生いたしました。今後もお客様の声を元に、より快適にご利用いただけるアイテムを開発してまいります。

【わんにゃん迷子シール（布ハレちゃん。）】◎商品内容：86枚入り（１ピースサイズ／20×20mm）◎価格：1,790円（税込･送料無料）◎購入方法：シールDEネームオンラインショップより

2025年で、23周年を迎えた「シールDEネーム」のECショップ

2002年にお名前シールなどの入園・入学準備アイテムを中心に名入れグッズを取り扱うECサイトをスタート。『毎日のお仕事や育児に追われている、パパ・ママのお手伝いが少しでもできれば…』という想いで、23年にわたりお名前シールをはじめ名入れ商品の販売を通じて、仕事や育児に多忙な保護者のみなさまの入園・入学準備のお手伝いをしてまいりました。これからもさまざまなアイデアを発信し、名前つけをラクに楽しく、使う人々が笑顔になるアイテムを作り続けてまいります。

