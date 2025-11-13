フリー(購読無料)の本格的な電子版音楽雑誌「ERIS/エリス」第46号は11月20日(木)発行。巻頭には、小川隆夫の「ジョニ・ミッチェルとジャズについての考察、『ジョニズ・ジャズ』を聴きながら」を掲載。





ジョニ・ミッチェル





ジョニ・ミッチェル自身がこれまでのアーカイヴ作品の中で「もっともお気に入り」と語る最新のボックス・セット『ジョニズ・ジャズ』。1968年のデビュー・アルバムから2023年の最新ライヴ音源まで、50年以上にわたる音楽的旅路のほぼ全ての時代から厳選された61曲を網羅した作品集。もちろんウェイン・ショーター、ジャコ・パストリアス、ハービー・ハンコック、そしてチャールズ・ミンガスなどジャズの名匠たちとの作品も多数収録。ジャズ・ファンはフォーク・シンガーとしてスタートしたジョニをどう捉えていたのか？ ジャズ評論家として長く活躍している小川隆夫が、自身のジョニとの出会いなどから、彼女の飽くなきジャズへの探究心を考察。





『ジョニズ・ジャズ』 4枚組CDボックス・セット





萩原健太の『ソングライター・ファイル』もジョニ・ミッチェル。ジュディ・コリンズ「青春の光と影」、CSNY「ウッドストック」、バフィ・セント＝メリー「ザ・サークル・ゲーム」などソングライターとして注目を集めた初期の活躍から、ジョニの軌跡と唯一無二のソングライティングの魅力を詳説。





電子版音楽雑誌ERIS第46号





【雑誌概要】

タイトル ：「ERIS/エリス」第46号( https://erismedia.jp )

発行日 ：2025年11月20日(年3回発行、2012年創刊)

出版社 ：エリスメディア合同会社

発行場所 ：webサービス「BCCKS」( https://bccks.jp/ )

商品形態 ：本誌HPでのメールアドレス会員登録により無料で購読

編集人 ：萩原健太 (購読登録者数：29,000人)

記事内容 ：通常の音楽誌が扱う新譜、ライヴ情報などは載せず、

個性溢れる著名執筆陣が1万字のボリュームで音楽を

熱くマニアックに語ります。音楽を読む楽しさ満載！