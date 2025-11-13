ノジマ イオンモール北戸田店が11月14日（金）オープン！ ～地域最大級モールにて新たに生まれ変わります！～
株式会社ノジマ（神奈川県横浜市 代表執行役社長 野島廣司 以下「ノジマ」）は、「ノジマ イオンモール北戸田店」を「ノジマ 戸田駅前店」より移転オープンし、11月14日（金）～12月５日（金）の期間中、限定特価としてノジマポイントが20％還元になるお得なセールを開催いたします。地域最大級のショッピングセンターであるイオンモール北戸田にて、より便利に生まれ変わったノジマにぜひお越しくださいませ！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334223&id=bodyimage1】
■ノジマ イオンモール北戸田店
オープン：2025年11月14日（金）
場 所：〒335-0032 埼玉県戸田市美女木東１－３－１ イオンモール北戸田３階
営業時間：10：00～21：00
■オープンセール期間実施概要
（1）11月14日（金）～12月５日（金）限定でノジマポイント最大20%還元！
（2）ノジマアプリ新規登録でプレゼント！
500円引きクーポン／BOXティッシュ／ノジマオリジナルエコバッグ
（3）既にノジマアプリをご登録の方は、商品ご購入でコットンエコバッグプレゼント！
（4）人気の商品を大特価でご用意しております！店頭でお待ちしております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334223&id=bodyimage2】
ノジマはメーカー販売員、携帯会社派遣販売員がいない唯一の家電専門店です。これからもより一層お客様に喜ばれ、社会や地域に貢献する企業となるべく努力してまいります。今後とも、何卒ご支援ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
配信元企業：株式会社ノジマ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334223&id=bodyimage1】
■ノジマ イオンモール北戸田店
オープン：2025年11月14日（金）
場 所：〒335-0032 埼玉県戸田市美女木東１－３－１ イオンモール北戸田３階
営業時間：10：00～21：00
■オープンセール期間実施概要
（1）11月14日（金）～12月５日（金）限定でノジマポイント最大20%還元！
（2）ノジマアプリ新規登録でプレゼント！
500円引きクーポン／BOXティッシュ／ノジマオリジナルエコバッグ
（3）既にノジマアプリをご登録の方は、商品ご購入でコットンエコバッグプレゼント！
（4）人気の商品を大特価でご用意しております！店頭でお待ちしております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334223&id=bodyimage2】
ノジマはメーカー販売員、携帯会社派遣販売員がいない唯一の家電専門店です。これからもより一層お客様に喜ばれ、社会や地域に貢献する企業となるべく努力してまいります。今後とも、何卒ご支援ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
配信元企業：株式会社ノジマ
プレスリリース詳細へ