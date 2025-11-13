【開催間近】ウィペット、イタグレ向けドッグウェアブランド【SIVI（シヴィ）】は「イタリアングレーハウンドフェスタ 2025 AUTUMN」（11/16開催）に出店いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334180&id=bodyimage1】
ウィペット、イタグレ向けドッグウェアブランド【SIVI（シヴィ）】は11/16開催のこもれび森のイバライドにて行われる「イタリアングレーハウンドフェスタ 2025 AUTUMN」に出店いたします。
SIVIブースでは、自社ECサイトでの販売を中心としている商品を店頭販売いたします。
実際に商品をお手に取ってご覧いただける数少ない機会となっており、2025秋冬新作ウェアの試着・購入が可能です。
SIVIブースは【38】にて出店しております。
またイベント出店を記念して、会場限定価格でご提供いたします！
本格的な冬の訪れ前に、高機能な防寒ウェアはいかがですか？
ご来場をお待ちしております。
■イベント名
イタリアングレーハウンドフェスタ 2025 AUTUMN
■会場
こもれび森のイバライド
■開催日
2025/11/16
※雨天決行・荒天中止
■イベント当日の決済方法
・現金
・QR決済（PayPay・Alipay）
※クレジットカードはご利用いただけません。
■イベント公式サイト
https://italiangreyhound-festa.com/
前売りチケット・開催情報は、イタリアングレーハウンドフェスタ公式サイトをご覧ください。
■イタグレフェスタ公式instagram
https://www.instagram.com/italiangreyhoundfesta_official/
【注意事項】
●ご試着はスタッフにお声がけいただいた後、SIVIテント内のみでお願いいたします。近隣の出店者様のブースにはみ出さないようにお願いいたします。
●スタッフの人数が限られているため、ご試着希望の方が多数いらっしゃる場合は対応にお時間をいただく可能性がございます。予めご了承ください。
●全ての商品やカラーが揃った状態ではありません。
●サイズ・カラーにより在庫数が変わります。サイズによっては売り切れが発生する場合がございますので予めご了承ください。
【会社概要】
会社名 ：株式会社ゼフィール
設立 ： 1989年5月1日
代表者 ： 代表取締役 長谷川 恭市
住所 ： 〒932-0131 富山県小矢部市名畑5071-1
URL ： https://www.zephyr-toyama.co.jp/
事業内容：ペット用品の製造・販売
【店舗案内】
■総合本店
インターネットショップ本店：https://www.sivi-dog.com/
