TVアニメ 『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「CP-TWS01A SAIHITO」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン「CP-TWS01A」との、TVアニメ 『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか※1』コラボレーションモデルを受注販売致します。
本機種「CP-TWS01A」は、Qualcomm（R）社製のSoC「QCC3040」を採用。一般的なSBCやAACだけでなくオーディオコーデックのQualcomm（R） aptXTM Adaptiveに対応。対応するAndroid端末との組み合わせで、従来のQualcomm（R） aptXTMに比べ高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。尚、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する「Qualcomm（R） TrueWireless Mirroring」を搭載。片方のイヤホンを親機として接続後、もう片方の子機のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう、随時ロールスワッピングを行うことによって音途切れやノイズを抑え、さらにはバッテリーの片減りを防止してくれます。また、周囲の音を取り込むアンビエントマイク機能を搭載。内蔵のマイクを使用し外音を取り込むことができます。また防水機能（IPX7）を備えることで運動時の汗や急な雨でも安心してお使いいただくことが可能です（充電ケースは防水機能を備えておりません）。
本コラボレーションモデルは、充電ケース天面と左右ハウジングに作品モチーフを配置し世界観を表現。「スカーレット・エル・ヴァンディミオン」による新規録り下ろし掛け合いボイス搭載のコラボレーションモデルとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて11月14日（金）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、オリジナルデザインの「ワイヤレス充電器」を、通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、11月14日（金）15:00より販売開始致します。
※1 TVアニメ 『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』 INTRODUCTION
舞踏会での婚約破棄。それはよくある“悪役令嬢”への断罪シーンとなるはずでした ――
舞踏会の最中、婚約をしていた第二王子・カイルから、いきなり理不尽な婚約破棄を告げられた公爵令嬢・スカーレット。
さらには“新しい婚約者”がいると告げられ、ありもしない罪まで着せられてしまう。幼少期から続いていたカイルの数々の嫌がら
せにも“婚約者”ということで耐え続けてきたが、ついに我慢の限界を迎えてしまい…
「私の最後のお願いです。このクソアマをブッ飛ばしてもよろしいですか？」
見目麗しき公爵令嬢スカーレットが“拳”を握り、舞い踊る！！シリーズ累計200万部突破の人気作がTVアニメ化！
武闘派令嬢のスカッと痛快ファンタジー、ここに開幕！
■TVアニメ公式サイト：https://saihito-anime.com/
■TVアニメ公式X（@saihito_anime）：https://x.com/saihito_anime
（C）鳳ナナ・アルファポリス／最ひと製作委員会
【ワイヤレスイヤホン＆音声ガイダンス詳細】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」
