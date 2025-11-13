Pan Pacific Hotels Group¤¬Pan Pacific Dalian¤ò¥ªー¥×¥ó
Marks Group¤ÎÃæ¹ñ¤Î¼¡À¤ÂåÅÔ»Ô¤Ø¤Î¿Ê½Ð
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢2025Ç¯11·î12Æü /PRNewswire/ -- ¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëUOL Group Limited¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£ÉôÌç¤Ç¤¢¤ëPan Pacific Hotels Group¡ÊPPHG¡Ë¤Ï¡¢Pan Pacific Dalian¤Î¥ªー¥×¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏPPHG¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤Ç7ÈÖÌÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢³èµ¤¤¢¤ë±è´ßÅÔ»ÔDalian¤Ç¤Ï½é¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Pan Pacific Dalian, strategically located on Youting Road
ÞâÄíÏ©¤ÎÀïÎ¬Åª¤ÊÎ©ÃÏ¤Ë¤¢¤ëPan Pacific Dalian¤Ï¡¢¸½ÂåÅª¤Ê²÷Å¬¤µ¤ÈËÜ³ÊÅª¤ÊÃÏ¸µ¤ÎÂÎ¸³¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿ÂÎ¸³¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢ÂçÏ¢À±³¤¹¾ì¡¢ÂçÏ¢À¤³¦ÇîÍ÷¹¾ì¡¢ÂçÏ¢À±³¤¹ñºÝ²ñÅ¸Ãæ¿´¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÊØÍø¤ÊÀä¹¥¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Î¹¹Ô¼Ô¤Ë¤â¥ì¥¸¥ãーÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¤âÍýÁÛÅª¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñËÌÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÂçÏ¢¤Ï¡¢±è´ßÉô¤Î·ÐºÑÂç¹ñ¤È¤·¤ÆµÞÂ®¤ËÂæÆ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñºÝËÇ°×¡¢³¤ÍÎ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤ÆMICE¡Ê²ñµÄ¡¢¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ÖÎ¹¹Ô¡¢¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¢Å¸¼¨²ñ¡Ë¤Î³«ºÅÃÏ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢Æ±»Ô¤Î´Ñ¸÷µÒ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ87.8%Áý²Ã¤·¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯Á°¤Î¿å½à¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿[1]¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤ÎGDP¤Ï9,516²¯9,000Ëü¿ÍÌ±¸µ¡Ê1,310²¯ÊÆ¥É¥ë¡Ë¤ËÃ£¤·[2]¡¢³°¹ñÅê»ñ¤Î³èÍÑ¤Ï90%Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂçÏ¢¤Ï¹ñÆâ´Ñ¸÷¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹Î¹¹Ô¤ÎÎ¾Êý¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤Ï¾¦¶È¡¢Ê¸²½¡¢¤½¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ç¶¯ÎÏ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¿·¤·¤¤¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¼¡À¤ÂåÅÔ»Ô¤Î³èµ¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹·Áºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëPPHG¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÂçÏ¢¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤Ï¡¢¹ñÆâ´Ñ¸÷¤È·ÐºÑ¤ÎÀª¤¤¤ò¸£°ú¤¹¤ëÃæ¹ñ¤ÎÅÔ»ÔÃæ¿´Éô¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤ÎÀïÎ¬¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈPPHG¤ÎCEO¡¢Choe Peng Sum»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¯ÎÏ¤Ê¹ñÆâÀ®Ä¹´ðÈ×
Ãæ¹ñ¤Î¹ñÆâÎ¹¹Ô»Ô¾ì¤ÏÌó7,440²¯ÊÆ¥É¥ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¡¢¸½ºß¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¼¡¤¤¤ÇÀ¤³¦Âè2°Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£McKinsey¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÇ¯´Ö12¡ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÊÆ¹ñ¤òÄÉ¤¤È´¤¤¤ÆÀ¤³¦ºÇÂç¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹[3]¡£Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢¸½ºß¡¢À¤³¦¤Î¥Û¥Æ¥ë·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤Î30¡ó¤¬Ãæ¹ñ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤Þ¤ë¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î·×²è¤Ï¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤ËÂç¤¤¯ÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÀ¤³¦·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤ÎÁý²Ã¡¢ÅÔ»Ô²½¡¢¤½¤·¤ÆÃæ¹ñ¿Í¾ÃÈñ¼Ô¤Î¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¾ì½ê¤òÃµº÷¤·¡¢ÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢Î¹¹Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤¼ûÍ×¤¬°ú¤Â³¤¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ¤«¤é½Ð¹ñ¤¹¤ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³¤³°Î¹¹Ô¼Ô¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÀöÎý¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£PPHG¤Ç¤Ï¡¢Î¹¹Ô¤È¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬º£¸å¿ôÇ¯´Ö¡¢Ãæ¹ñ¤Î·ÐºÑ¤ÈÀ¤³¦¤Î´Ñ¸÷¼ûÍ×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÄ¹´üÅª¤Êµ°Æ»¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±»á¤ÏÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
52³¬·ú¤Æ¤ÎPan Pacific Dalian¤Ï¡¢²«³¤¤È¼þ°Ï¤ÎµÖÎÍÃÏÂÓ¤ÎÂ©¤òÆÝ¤à¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤ÎÄ¯Ë¾¤ò¸Ø¤ê¡¢PPHG¤ÎGraceful Luxury 2.0¡Ê°ÕµÁ¿¼¤¯¸Þ´¶¤Ë¶Á¤¯¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£ÂÎ¸³¤ò¾Î¤¨¤ëºþ¿·¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¯³Ø¡Ë¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢³ÊÄ´¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥â¥À¥ó¤ÊÍ¥²í¤µ¤¬Í»¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤ÎÎò»ËÅª¤ÊËÇ°×µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÂçÏ¢¤ÎË¤«¤ÊÅÁÅý¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¡¢Í¥²í¤µ¤È»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿Î¹¤Î´¶³Ð¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¯¥ëー¥ºÉ÷¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿216¼¼¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿µÒ¼¼¤È¥¹¥¤ー¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÊª¤ÎÄº¾å¤Ë¤Ï¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ñ¥Î¥é¥ÞÂÎ¸³¤òÌóÂ«¤¹¤ë²°¾å¥Ðー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ñµÄ¤ª¤è¤Ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°²ñ¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï²°¾å¥Ø¥ê¥Ýー¥È¤âÀß¤±¤é¤ì¡¢VIPÁ÷·Þ¡¢¶õÃæ´Ñ¸÷¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ÏºÇÀèÃ¼¤Î²ñµÄ/¥¤¥Ù¥ó¥È»ÜÀß¡¢ÀßÈ÷¤ÎÀ°¤Ã¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¦¥»¥ó¥¿ー¡¢ÀÅ¤«¤Ê¥¹¥Ñ¤â¤¢¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Pan Pacific Dalian¤Ï¡¢Pan Pacific Beijing¡¢Pan Pacific Ningbo¡¢Pan Pacific Suzhou¡¢Pan Pacific Tianjin¡¢Pan Pacific Xiamen¡¢Pan Pacific Serviced Suites Ningbo¤ò´Þ¤à¶¯ÎÏ¤Ê¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢PPHG¤ÎÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎ¬ÅªÀ®Ä¹¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ
Pan Pacific Hotels Group¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Pan Pacific Hotels Group¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢ËÌ¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î30°Ê¾å¤ÎÅÔ»Ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢50¸®°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ê¥¾ー¥È¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¦¥¢¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¤ò½êÍ¤ª¤è¤Ó±¿±Ä¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î»ÜÀß¤Ï¡¢¡ÖPan Pacific¡×¡¢¡ÖPARKROYAL COLLECTION¡×¡¢¡ÖPARKROYAL¡×¤Î3¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¾å¾ì¤ÎUOL Group Limited¤Î°ì°÷¤Ç¤¹¡£
Pan Pacific Hotels and Resorts¤Ï¡¢Âî±ÛÀ¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¿¿Ùõ¤ÇÍ¥²í¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
PARKROYAL COLLECTION Hotels & Resorts¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ø¤Î¾ðÇ®¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PARKROYAL Hotels & Resorts¤Ï¡¢¿Í¡¹¤È¾ì½ê¤Ø¤Î¾ðÇ®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃÄ§ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥²¥¹¥È¤ò¸½ÃÏ¤ÎËÜÊª¤ÎÊ¸²½¤ËË×Æþ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
