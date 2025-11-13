¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù 10¼þÇ¯µÇ°¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë ¿·µ¬Ï¿¤ê²¼¤í¤·¥Ü¥¤¥¹ÅëºÜ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼õÃíÈÎÇä
¥ª¥ó¥¥èー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÛ¬ ½¡ÆÁ¡Ë¤Ï¡¢´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ØANIMA AOW04¡Ù¤È¤Î¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¢¨110¼þÇ¯µÇ°¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤ò¼õÃíÈÎÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333590&id=bodyimage1¡Û
ËÜµ¡¼ï¡ÖANIMA AOW04¡×¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÈHi-Fi¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÇÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅ¸³«¤¹¤ëANIMA¤È¥ª¥ó¥¥èー¤Î¥À¥Ö¥ë¥Íー¥à¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¡£Bluetooth5.3¡¢ËÉ¿åµ¬³ÊIPX4¡¢AAC¥³ー¥Ç¥Ã¥¯ÂÐ±þ¡¢MEMS·¿¥Þ¥¤¥¯ÅëºÜ¡¢³°²»¼è¤ê¹þ¤ßµ¡Ç½ÅëºÜ¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜSPEC¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡ÊÌµÀþ¡Ë½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¹âÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëCoClear¿¶Æ°ÈÄ¤òËÜµ¡¤Ç¤âºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¡ÖÅ´²ÚÃÄ¥â¥Ç¥ë¡×¡Ö¥®¥ã¥é¥ë¥Û¥ë¥ó¥â¥Ç¥ë¡×¤Î2¥¿¥¤¥×¡£½¼ÅÅ¥±ー¥¹Å·ÌÌ¡¢º¸±¦¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¶¦¤ËºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¤È¡¢³ÆÁÈ¿¥¤Î¥Þー¥¯¡¦Ìæ¾Ï¤òÇÛÃÖ¡£¡ÖÅ´²ÚÃÄ¥â¥Ç¥ë¡×¤Ï¡Ö»°Æü·î¡¦¥ªー¥¬¥¹¡×¤È¡Ö¥ª¥ë¥¬¡¦¥¤¥Ä¥«¡×¤Î¿·µ¬Ï¿¤ê²¼¤í¤·³Ý¤±¹ç¤¤¥Ü¥¤¥¹¤òÅëºÜ¡¢¡Ö¥®¥ã¥é¥ë¥Û¥ë¥ó¥â¥Ç¥ë¡×¤Ï¡Ö¥Þ¥¯¥®¥ê¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ê¥É¡×¤È¡Ö¥¬¥¨¥ê¥ª¡¦¥Üー¥È¥¦¥£¥ó¡×¤Î¿·µ¬Ï¿¤ê²¼¤í¤·³Ý¤±¹ç¤¤¥Ü¥¤¥¹¤òÅëºÜ¡£ÅÅ¸»¥ª¥ó¤ä¥ª¥Õ¡¢¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°»þ¤ä¥¿¥Ã¥×²»Åù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¤¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò½©ÍÕ¸¶Å¹ÊÞ¡ÖONKYO DIRECT ANIME STORE¡Ê²»¥¢¥Ë1¹æÅ¹¡Ë¡×¤Ë¤Æ11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë11:00¤è¤ê¡Ê¼õÃí¼õÉÕ³«»Ï¤Ï15:00¤è¤ê¡Ë¼Âµ¡Å¸¼¨¤ò¼Â»ÜÃ×¤·¤Þ¤¹¡£²»¼Á¡¦¥Ü¥¤¥¹¤Î³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Å¹Æ¬ÀßÃÖ¤ÎÀìÍÑQR¥³ー¥É¤Ë¤Æ¼õÃí¼õÉÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¾°¡¢¡Ö¥¤¥ä¥Û¥ó¥Ýー¥Á¡×¡Ö¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¡×¤òÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖONKYO DIRECT¡×¡¢½©ÍÕ¸¶Å¹ÊÞ¡Ö²»¥¢¥Ë1¹æÅ¹¡×¤Ë¤Æ¡¢11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë15:00¤è¤êÈÎÇä³«»ÏÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àÅ´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù Outline
¤«¤Ä¤Æ¡ÖÌñº×Àï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂç¤¤ÊÀïÁè¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀïÁè¤¬½ª·ë¤·¤Æ¤«¤é¡¢Ìó300Ç¯¡£ÃÏµå·÷¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅý¼£µ¡¹½¤ò¼º¤¤¡¢¿·¤·¤¤»ÙÇÛÂÎ·Ï¤ò¤â¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²¾½é¤á¤ÎÊ¿ÏÂ¤¬Ë¬¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏµå¤«¤éÎ¥¤ì¤¿²ÐÀ±·÷¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤Î²Ð¼ï¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¡¢»°Æü·î¡¦¥ªー¥¬¥¹¤¬½êÂ°¤¹¤ëÌ±´Ö·ÙÈ÷²ñ¼Ò¥¯¥ê¥å¥»¡¦¥¬ー¥É¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡Ê°Ê²¼¡§CGS¡Ë¤Ï¡¢ÃÏµå¤Î°ìÀªÎÏ¤ÎÅý¼£²¼¤Ë¤¢¤ë²ÐÀ±ÅÔ»Ô¥¯¥ê¥å¥»¤òÆÈÎ©¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾¯½÷¡¢¥¯ー¥Ç¥ê¥¢¡¦ÍõÆá¡¦¥Ðー¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¤Î¸î±ÒÇ¤Ì³¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢È¿Íð¤Î²ê¤òÅ¦¤ß¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ëÉðÎÏÁÈ¿¥¥®¥ã¥é¥ë¥Û¥ë¥ó¤Î½±·â¤ò¼õ¤±¤¿CGS¤Ï¡¢»°Æü·î¤é»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÓù¤Ë¤·¤ÆÅ±Âà¤ò»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾¯Ç¯Ã£¤Î¥êー¥Àー¡¢¥ª¥ë¥¬¡¦¥¤¥Ä¥«¤Ï¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤òµÔ¤²¤Æ¤¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤ËÈ¿´ú¤òËÝ¤·¤Æ¥¯ー¥Ç¥¿ー¤ò·è°Õ¡£¥ª¥ë¥¬¤Ë¥®¥ã¥é¥ë¥Û¥ë¥ó¤Î·âÂà¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿»°Æü·î¤Ï¡¢CGS¤ÎÆ°ÎÏ¸»¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÌñº×Àï¡×»þÂå¤Î¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¡¢¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥Ð¥ë¥Ð¥È¥¹¤òÍÑ¤¤¤ÆÀï¤¤¤ËÄ©¤à¡£
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.g-tekketsu.com/
¢£10¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.gundam.info/feature/g-orphans/
¢£¸ø¼°X¡Ê@g_tekketsu¡Ë¡§https://x.com/g_tekketsu
¢£GUNDAM Official Website¡§https://gundam-official.com/
¢£¥¬¥ó¥À¥à¸ø¼°X¡§https://x.com/gundam_info
¡Ú¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¾ÜºÙ¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333590&id=bodyimage2¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333590&id=bodyimage3¡Û
¡Ú¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¼õÃíÈÎÇä¾ÜºÙ¡Û
¢£ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È ¡ÖONKYO DIRECT¡×
