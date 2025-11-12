ナハト、「Meta Agency First Awards Japan 2025」にて「Best Solution Award - Reels & Creator Collaboration」を受賞

株式会社ナハト

株式会社ナハト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安達友基、以下「ナハト」）は、Meta日本法人Facebook Japan（以下、Meta）が主催するクライアントビジネスに最も貢献した代理店各社を表彰するアワード「Meta Agency First Awards Japan 2025」（※1）において「Best Solution Award - Reels & Creator Collaboration」を受賞したことをお知らせいたします。 また、Meta Agency First Awards Japanでの受賞は2年連続となります。

| 受賞に至った背景・取り組み

「Meta Agency First Awards Japan」は、Metaが標榜・推奨する主要なビジネス領域において、多大な協力および優れた業績を収めたパートナー企業を顕彰することを目的に設立されたアワードです。2022年より実施し、今回4回目の開催となります。

昨年の「Meta Agency First Awards Japan 2024」では、ナハトの取締役である 栗田優磨 が優れたプランナーに贈られる「Planner of the Year」を受賞いたしました。今年は、ナハトとして「Best Solution Award - Reels & Creator Collaboration」を受賞し、2年連続での受賞となりました。



このたび受賞した「Best Solution Award - Creator Collaboration」は、リール広告とパートナーシップ広告を積極的に活用し、クリエイティブ開発にも大きく貢献した代理店に贈られる賞です。

近年、FacebookやInstagramで展開されるリールのような、短尺で気軽に視聴できる縦型動画コンテンツの需要が急速に高まっています。ナハトでは、部署の垣根を超えた連携により、このトレンドをいち早く捉え、30万アカウント以上のインフルエンサーデータを活用し、クライアントの課題に応じた縦型動画施策を迅速に展開してまいりました。また、クリエイターとの信頼関係を基盤に、マーケティング戦略とクリエイティブ力を最大限に活かしたコンテンツ制作を行い、視聴者へ訴求力を高め、デジタルマーケティング施策のさらなる向上を目指しております。



今後も、Meta社の先進的広告ソリューションやAI・データ分析を組み合わせた戦略的なデジタルマーケティングによって、クライアントのブランド認知・エンゲージメントの最大化を目指していきます。併せて、質の高いコンテンツ制作やクリエイターとの信頼関係を推進し、「日本のマーケティング力を底上げする」というミッションをさらに体現してまいります。

| 表彰式の様子

2025年11月11日（火）に東京ミッドタウンホールにて開催された表彰式「Meta Agency First Awards Japan 2025」にて壇上に上がり、トロフィーの授与と、表彰を受けております。

| ナハト代表取締役 安達 友基のコメント

このたび、このような栄誉ある賞を賜り、大変嬉しく思っております。株式会社ナハトは、Meta様のプラットフォームにおいて、リールやクリエイターコラボレーションを通じて、ユーザーの心を動かす体験価値の創出を目指してまいりました。まだ若い広告代理店ではありますが、この度の受賞は、その積極的な挑戦が評価されたものと受け止めております。

私たちはこれからも、Metaの皆さまとより強固なパートナーシップを組み、新しい表現や価値を生み出しながら、プラットフォームの成長と発展に貢献してまいります。



※1：Meta Agency First Awards Japan 2025：https://events.atmeta.com/MAFAJP2025

| 株式会社ナハトについて

株式会社ナハトは、マーケティング支援事業と自社事業開発の二つの側面を持つ次世代マーケティングカンパニーです。ブランドプロミス「～Profitable Marketing～ 利益に繋げるマーケティング」を掲げ、クライアントの成長を加速させます。私たちは、この事業力を起点として、国内消費の活性化や自社プロダクトの海外展開を通じ、日本経済を動かすことを目指します。「仲間と勝ち続ける」をPhilosophyに、自由な組織風土の中で「コミュニティの繁栄」のために、仲間、成長、勝利の実現を目指します。詳しくは、コーポレートサイト（https://nahato.co.jp/）をご覧ください。

【受賞・選出歴】

2023年

・「Meta Business Partner」選出

・「TikTok for Business Japan Agency Awards 2023 Rising Star部門シルバー」受賞

・「GooglePremierPartner」選出

2024年

・「Meta Agency First Awards Japan 2024『Planner of the Year』（取締役栗田）」受賞

・「バチャナビThe Best Office Awards」受賞

・「X広告認定代理店」選出

2025年

・「LINEヤフーSales Partner」選出

・「働きがいのある会社ランキング中規模部門 11位」受賞

・「働きがいのある会社 女性ランキング 中規模企業部門 5位」受賞

【会社概要（URL：https://nahato.co.jp/(https://nahato.co.jp/)）】

・所在地：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウエスト 15F

・代表者：安達 友基

・創 業：2018年7月

・事業内容：マーケティング事業、D2C事業、クリエイティブ事業、人材育成事業 等