証券会社依頼で実現！投資部の特別セミナーに全国から参加者が集結

株式会社Acoco.

株式会社Acoco.（本社：東京都渋谷区、代表取締役：青木友也）は世界最大の政府系ファンド・アブダビ投資庁で元日本株の総責任者 林則行氏の投資ノウハウを提供するオンライン学習講座、投資部を運営しております。

投資部では、投資の本質を正しく伝えることを目的に、東京・大阪にてセミナーを開催しています。これまでの開催では、北海道・九州・四国といった遠方からも多くの方々が参加され、まさに全国規模の盛り上がりを見せています。

元日本株の総責任者を務めた林則之先生が登壇

セミナーでは、世界最大の政府系ファンド「アブダビ投資庁」で元日本株の総責任者を務めた林則之先生が登壇。長年の経験に裏打ちされた投資理論と、実際のマーケットで活かせる戦略を、具体的な事例を交えながら解説しました。単なる講義にとどまらず、「なぜ今この判断が必要なのか」を理解できる内容となっており、参加者の多くが真剣にメモを取りながら聞き入る姿が印象的でした。

各地セミナーの様子

セミナー終了後には、林先生と1対1で直接話せる質問コーナーを設置。短い時間ながらも、直接の対話を通じて理解を深められる貴重な機会となり、参加者からは「一人ひとりに寄り添った丁寧な対応に感動した」といった声も寄せられました。

林先生と1対1で直接話せる質問コーナー

林先生は当社運営の投資部セミナーだけでなく、2025年9月20日（土）にはサンワード証券株式会社様からの正式なご依頼を受けて特別セミナーにもご登壇されました。

投資教育への真摯な取り組みが評価され、証券会社との共催が実現。業界内でも注目を集めるイベントとなりました。

セミナー詳細はこちら：

https://www.sunward-t.co.jp/seminar/2025/09/20_6/index_k.html

2025年9月20日開催、サンワード証券依頼による投資部特別セミナーの開催案内

今後も投資部では、全国の皆様に「正しい投資知識」と「実践的な学び」を届けるために、定期的なセミナーを企画してまいります。

これまで開催してきたセミナーの内容や様子は、投資部の公式サイトにてご覧いただけます。

https://toushibu-official.com/(https://toushibu-official.com/)

次回のセミナーは投資部の会員様限定で11月22日（土）東京都内で開催予定です。

２ヶ月に１回開催している投資部セミナーへのご参加方法は、投資部の公式サイトからご入会の上、サポートまでお問い合わせください。