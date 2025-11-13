＜ソフトバンク＞「Samsung Galaxy Z Fold7」の追加カラーを

ソフトバンクオンラインショップで本日発売

～ Samsung Galaxy対象製品をご購入でPayPayポイントがもらえるキャンペーンも実施中 ～

サムスン電子ジャパン株式会社は、2025年8月に発売以来、多くのお客様から反響をいただいている日本の横折りスマホ史上最薄・最軽量※の最新折りたたみスマートフォン「Samsung Galaxy Z Fold7」の追加カラー全２色（ジェットブラック/シルバーシャドウ）を、ソフトバンク株式会社が発売決定したことをお知らせいたします。本製品はソフトバンクオンラインショップにて、本日、2025年11月13日（木）より販売開始いたします。

※日本国内で発売している横折りスマートフォンモデル比。2025年7月1日時点、サムスン調べ。





＜製品画像：「Samsung Galaxy Z Fold7」 （追加カラー全2色）＞





＜主な仕様 ： 「Samsung Galaxy Z Fold7」＞





※本リリースに記載されている情報は、予告なしに変更となる場合がございます。

■Samsung Galaxy対象製品をご購入でPayPayポイントがもらえるキャンペーン

対象期間中に専用URLより抽選後、「Samsung Galaxy Z Fold7」、「Samsung Galaxy Z Flip7」を購入・応募された方にPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンに、今回追加の「Samsung Galaxy Z Fold7」（ジェットブラック/シルバーシャドウ）も対象となります。





抽選期間

実施中 ～ 終了日未定

購入・応募期間

実施中 ～ 終了日未定

※購入・応募期間及び発売開始日は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

＜購入対象製品＞（中古品、並行輸入品は除く）

・「Samsung Galaxy Z Fold7（SM-F966Z）」

・「Samsung Galaxy Z Flip7（SM-F766Z）」

・「Samsung Galaxy Watch8（SM-L335FDAJSBM/SM-L335FZSJSBM/SM-L325FDAJSBM/SM-L325FZSJSBM）」

※すべての容量が対象となります。

※その他スマートフォンやウェアラブル製品もございます。

＜特典＞

「Samsung Galaxy Z Fold7」

1等 50,000円相当、2等 30,000円相当、3等 12,000円相当

「Samsung Galaxy Z Flip7」

1等 30,000円相当、2等 18,000円相当、3等 9,000円相当

「Samsung Galaxy Watch8」

1等 12,000円相当、2等 8,500円相当、3等 5,000円相当

※製品によって特典ポイント金額は異なります。

＜PayPayキャンペーン詳細＞

最新の情報や注意事項の詳細は下記ページをご確認ください。

https://www.samsung.com/jp/explore/event/paypay-point-cp/

■Samsung GalaxyならLINEのトーク履歴も全部移行可能！

iOSからでもSamsung Galaxyのデータ移行アプリ「Smart Switch※1」を使えば、かんたんに機種変更時のデータ移行が可能です。LINEのトーク履歴も「全期間」の移行が「Smart Switch」で可能※2になりました。Samsung Galaxyなら買ったその日から、今まで通りの使い心地でご使用いただけます。

※1 Smart Switchがサポートする機種およびコンテンツはメーカーとモデルにより異なります。詳細はSmart Switch公式ページ（https://www.samsung.com/jp/apps/smart-switch/）をご確認ください。

※2 LINEはiOSからSamsung Galaxyに移行する場合、一部移行できないデータがあります。LINEは有線接続の場合のみ、iOSからSamsung Galaxyにデータ移行が可能です。





■製品詳細について

「Samsung Galaxy Z Fold7」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-z-fold7/

「Samsung Galaxy Z Fold7」アクセサリー詳細

https://www.samsung.com/jp/mobile-accessories/all-mobile-accessories/?smartphones

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。