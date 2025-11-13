インターシステムズ、会話型インテリジェンスでデータ取得とクリニカル エンゲージメントを最適化するHealthShare AI Assistantを発表

新機能により、医師は統合された患者データにより迅速かつ安全にアクセス可能に

ボストン--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 世界中で10億件以上の医療記録を支えるクリエイティブなデータ テクノロジー プロバイダーであるインターシステムズは、医師、ケースマネージャー、管理者が患者情報に迅速かつ直感的にアクセスし、理解できるよう支援する新たな生成AI機能であるInterSystems HealthShare AI Assistantを発表しました。

InterSystems HealthShare Unified Care Record（UCR）の高信頼性の基盤を活用したHealthShare AI Assistantは、会話型インターフェースを導入し、ユーザーは自然言語プロンプトを使用し、複雑な縦断的医療記録を安全に照会、要約、検索できます。AI Assistantは、数千もの多様な臨床データソースから記録を照会し、生成AIを活用して関連する洞察を引き出し、業界標準のディスプレイを使用して情報を表示します。これにより、ユーザーは包括的な患者データと重要な洞察に、より迅速かつ直感的にアクセスできるようになります。

HealthShare AI Assistantの主な機能：

・会話型チャットインターフェース - ユーザーは分かりやすい言葉で臨床関連の質問をしたり、患者サマリーをリクエストしたりでき、簡潔かつ状況に応じた洞察が即座に提供されます。

・既存のプロンプトとカスタムプロンプト - 臨床的に厳選されたスターター向けプロンプトを提供するとともに、カスタマイズされた役割ベースの設定を構築できます。

・ソーストレーサビリティ - AIが生成したすべての応答を検証済みの記録ソースに結び付けることで、透明性と臨床的信頼性を高めます。

・シームレスな統合 - HealthShare Clinical Viewerおよびナビゲーションアプリケーション内で機能し、アシスタントをユーザーの自然なワークフローに組み込みます。

・包括的ガバナンス - 設定可能なデータプロファイル、役割ベースのアクセス制御、完全な監査追跡を実装し、安全で責任あるAIの活用をサポートします。

インターシステムズのグローバルヘルスケアソリューション責任者であるドン・ウッドロックは、「医療におけるAIの構築には、信頼、相互運用性、そして信頼性の高いデータが必要となります。HealthShare AI Assistantにより、医療従事者は既存のワークフローから、より迅速かつ安全に必要な情報にアクセスできます。これにより、認知的負担が軽減され、効率が向上し、医師は患者のケアに集中できるようになります」と述べています。

HealthShare AI Assistantのパイロットプログラムは、効率とユーザーの満足度において大幅な改善を達成しました。米国最大級の公衆衛生情報交換機関であるヘルシックスと共同で実施したユーザビリティ調査では、AI Assistantが臨床ワークフローを定量的に改善し、記録確認に要する時間を短縮し、有用で実用的な洞察を提供することが示されました。

ヘルシックスのCEOであるトッド・ロゴー氏は、「9000以上の施設から2100万人以上の患者情報を収集することで、豊富なデータが得られます。HealthShare AI Assistantにより、当社の臨床医ユーザーは、長年にわたる記録から抽出された臨床的に検証済みのサマリーを即座に取得できるツールを手に入れ、ケアする患者の病歴を包括的に把握できるようになります」と述べています。

HealthShare AI Assistantは、80か国以上でデータの相互運用性とコネクテッドケアを実現するInterSystems HealthShareスイートの一部です。この新しいAI機能は、サポート対象地域のHealthShareユーザーならすぐに利用可能です。

インターシステムズについて

クリエイティブなデータテクノロジープロバイダーであるインターシステムズは、80か国以上の医療、金融、製造、サプライチェーンの顧客向けに、次世代アプリケーションのための統合基盤を提供しています。同社のデータプラットフォームは、世界中の大規模組織の相互運用性、スピード、拡張性に関する問題を解決し、データの力を解き放ち、人々がデータを独創的な方法で捉えることを可能にしています。1978年設立のインターシステムズは、世界中の顧客とパートナーに24時間365日体制のサポートを提供することで、卓越したサービスの提供に努めています。マサチューセッツ州ボストンに本社を置く非公開企業であるインターシステムズは、世界28か国に38のオフィスを展開しています。詳細は、InterSystems.comをご覧ください。

