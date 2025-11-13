肺動脈性肺高血圧症（PAH）市場規模、シェア分析、成長、動向および予測（2025-2035）
KDマーケット・インサイトは、「肺動脈性肺高血圧症（PAH）市場の将来動向と機会分析 ― 2025年から2035年」をタイトルとする市場調査報告書の発行を発表いたします。本報告書の市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を下すための支援を目的としています。本調査報告書では、KDマーケット・インサイトの研究者が一次および二次調査の分析手法を用い、市場競争を評価し、競合他社のベンチマークを行い、Go-to-Market（GTM）戦略を理解しています。
世界の肺動脈性肺高血圧症（PAH）市場に関する 調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間にCAGR値5.7%を予測し、さらに2035年末までに143億米ドルの 市場規模を生み出すと予測されています。2025年の市場規模は85億ドルでした。
肺動脈性肺高血圧症（PAH）市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
肺動脈性肺高血圧症（PAH）市場は、希少心血管疾患への認識向上、治療選択肢の進歩、診断率の上昇によって世界的に着実な成長を遂げています。PAHは、肺動脈内の高血圧により右心不全を引き起こし、未治療のままでは生命予後が悪化する進行性疾患です。この疾患は特発性に発症する場合もあれば、結合組織疾患、先天性心疾患、薬剤誘発性などの基礎疾患に起因する場合もあります。
過去10年間で、薬剤開発、早期診断、併用療法の進展により、PAHは致死的疾患から管理可能な慢性疾患へと変化しました。製薬企業は、革新的なドラッグデリバリーシステム、遺伝子治療、標的治療法の開発に多額の投資を行っており、患者の生存率と生活の質を向上させています。
さらに、専門医療施設の増加、先進的な診断技術、臨床研究の連携拡大により、市場の基盤は強化されています。政府やNGOによる患者啓発キャンペーンや支援プログラムの増加も、治療へのアクセス向上に寄与しています。
市場規模とシェア
世界のPAH市場は、心血管および呼吸器疾患の増加、高齢化人口の拡大、専門薬へのアクセス改善により大きく成長しています。北米は、高い医療支出、主要製薬企業の存在、確立された臨床インフラにより最大の市場シェアを占めています。ヨーロッパもこれに続き、早期診断の推進や希少疾患治療への公的資金投入が進んでいます。
アジア太平洋地域（特に日本、中国、韓国）では、医療体制の強化とPAH認知度の向上により急速な成長が見られます。特に日本では、臨床研究や薬剤承認の分野で顕著な進展があり、早期段階での疾患管理に貢献しています。
市場は主に薬物療法が中心であり、プロスタサイクリン類似体、エンドセリン受容体拮抗薬（ERA）、ホスホジエステラーゼ5（PDE-5）阻害薬、可溶性グアニル酸シクラーゼ（sGC）刺激薬などが主要な治療薬として使用されています。これらの治療法は、肺動脈圧の低下、運動耐容能の改善、疾患進行の抑制に寄与します。
成長要因
心肺疾患の増加：高血圧、心不全、肺疾患の増加によりPAHリスクが上昇。
治療法の進歩：併用療法、経口標的治療、プロスタサイクリン製剤の革新。
認知・検診プログラムの拡大：希少肺疾患の理解と早期診断の促進。
規制支援の強化：FDAやEMAによる希少疾患用医薬品（オーファンドラッグ）の迅速承認。
