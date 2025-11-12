スイス時計ブランド「Louis Erard/ルイ・エラール」が新しいスポーツコレクション2340シリーズの限定商品を発表。

株式会社大沢商会

株式会社 大沢商会（本社：東京都中央区、代表取締役：黒坂則昭）は、進化を続けるスイス時計ブランド「ルイ・エラール」の新しいスポーツコレクション2340シリーズの世界限定商品をを2025年1１月下旬より発売します。

「未来都市」からノワールモンへ、世代を超えて語りかける時計を生み出す架け橋がかかりました。類を見ない、そして意義深いパートナーシップによる新しい時計が誕生します。ルイ・エラール×アストロボーイは、世界中の何世代にもわたるファンを持つアイコン、『鉄腕アトム』を通して、新コレクション2340が文化の領域に足を踏み入れたことを象徴します。ポップなビジュアルの裏には、より深い物語があります。『鉄腕アトム』は単なるヒーローではありません。彼は、人間、機械、そしてその間にあるすべてのものの間の共存、共感、そして差別への抵抗の象徴です。これまで以上に意味のある未来への希望に満ちた展望。この「魂のこもった」コレクターズアイテムは、世界で178本のみしか作られない限定生産です。

『鉄腕アトム』：ポップカルチャーのレジェンド

1952年から今日まで、マンガの父・手塚治虫によって生み出された『鉄腕アトム』は、世界的なポップカルチャーのレジェンドです。この小さなロボットは天才科学者が子供を失った悲しみのなか、その子供の代わりとして作られました。アトムは人間の心をもって世の中の不正と戦いました。人間よりも人間らしいロボットというパラドックス。『鉄腕アトム』は、世界中で希望、人間性、そして共存の象徴となっています。この特別版のために、ルイ・エラールは手塚プロダクションと提携し、名作『鉄腕アトム』シリーズのオリジナルイラストの使用権を取得しました。緻密な編集、レイヤー、彫刻が施されたアトムは、単に文字盤にプリントされているわけではありません。空を飛ぶ『鉄腕アトム』のジェットとダイナミックな動きの軌跡が立体的に表現されており生き生きとした印象を与えます。その背後には、シリーズでお馴染みの「地上最大のロボットの1体」、ブランドが、ブラックで繊細に描かれています。二人の間には「未来都市」が彫刻により描かれています。またケースバックには、『鉄腕アトム』の伝説と彼が戦った未来へのオマージュとしてカスタムエングレービングが施されています。

『鉄腕アトム』が2340をパワーアップする方法

文字盤にインデックスはありません。無駄を一切省き、ただ物語のみを表現しています。このスペシャルエディションは、文字盤を映画の舞台に見立て、『鉄腕アトム』が飛び立つ世界を表現しています。6時から12時位置にかけて、文字盤には縦方向のサテンブラッシュ仕上げで「未来都市」の背景が刻まれています。多層構造により、デザインは奥行きを増しています。フルカラーの『鉄腕アトム』が、煙と雲を背景に文字盤から飛び出します。背景には、忍び寄る「地上最大のロボットの1体」、ブランドがそびえ立ち、その周囲にはチャプターリングが配置され、白いミニッツトラックがプリントされます。ミニッツトラックに配置されたロゴはスーパールミノバの輝きを放ちます。多層構造の文字盤は、『鉄腕アトム』、悪役、フランジの3つのアプライドエレメントに加え、エングレービングされたメインダイアルが立体感と質感を演出します。

子供の頃のヒーローを手首に、そして人間らしさをその手に！

【商品詳細】

品名： 2340 × ASTRO BOY

品番： LE35123TA23BMT12

価格： \1,056,000

ケース： サテン仕上げのチタン（ミドルケース）、

ポリッシュ仕上げのステンレススチール（ラグ、ベゼル、ケースバック）

ケースバックには『鉄腕アトム』のエングレービング

ケースサイズ：40ｍｍ

ダイヤル：縦方向のサテンブラッシュ仕上げが施されたダイヤルベースに「未来都市」のモチーフが刻

印されています。サーキュラーブラッシュ仕上げのチャプターリングにはホワイトの転写プ

リントとブルー発光SLN-C1での「LOUIS ERARD」のロゴが。配置された2つのキャラクタ

ーはサテンブラッシュ仕上げで「ブランド」にはブラックのパッドプリントで「LE」のエ

ンブレムが、『鉄腕アトム』にはカラーパッドプリントがそれぞれ施されています。

針：エッジをダイヤモンドカットされたサテン仕上げのロジウムメッキ。ブルー発光の「SLN-C １」

が塗布されています。

防水性：5気圧

ブレスレット：サテン仕上げのチタンアウターリンク、ポリッシュ仕上げのステンレスセンターリンク

バネ式ブレード機構を備えたバタフライフォールディングクラスプ

ムーブメント：SW300-1（機械式自動巻） 56時間パワーリザーブ

本製品は『鉄腕アトム』とのコラボレーションにより開発されたコラボレーション・ウォッチであり、世界限定178本という非常に希少な製品です。

※すべての画像は (C) TEZUKA PRODUCTIONS の著作物です。

記載のクレジットを改変・削除することはできません。

ABOUT LOUIS ERARD

時計製造の聖地ジュラ山脈「ノワールモン」に拠点を置くルイ エラール(Louis Erard)は、1929 年にルイ・エラール氏により設立され、スイス の機械式技術と伝統を大切に体現するブランドです。ルイ・エラールは、ラグジュアリー、永遠性、そしてエレガンスを融合した機械式 時計コレクションを展開し、象徴的なレギュレーターで知られています。 今日、マニュエル・エムシュのリーダーシップのもと、ブランドの歴史や時計製造の伝統を継承、尊重し、現代的に再解釈しながら進化 しています。メティエダール(伝統工芸)をモダンに昇華し、また、様々な分野とのコラボレーションやノウハウの交流を通じて表現の 領域を広げています。ルイ・エラールは、大衆向けのブランドとは異なる、コレクタブルな道を歩み続けており、高級時計製造にインス パイアを受けながら、独自のポジションを築いていきます。