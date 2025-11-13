ハラール肉市場規模、シェア、成長、動向および予測見通し（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、市場調査レポート『ハラール肉市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』の発行を発表しました。本レポートの範囲には、現在の市場動向および将来的な成長機会に関する情報が含まれており、読者がより適切なビジネス判断を行うための支援を目的としています。本調査では、KD Market Insightsのリサーチチームが一次・二次の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびにGTM（市場参入）戦略の理解を行いました。
世界のハラール食肉市場に関する 調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間に年平均成長率7.5%を予測し、2035年末までに18269億米ドルの 市場規模を創出すると予測されています。2024年の市場規模は8,716億米ドルでした。
ハラール肉市場規模・シェア・成長要因・セグメンテーション・メーカーおよび将来展望
市場概要
世界のハラール肉市場は、イスラム教徒人口の増加、倫理的で高品質な食肉への需要拡大、食品安全および動物福祉に関する消費者意識の高まりによって、著しい成長を遂げています。ハラール肉とは、イスラム教の食事規範に従って処理された肉製品を指し、清潔さ、人道的な処理、完全な放血など、シャリーアの原則に基づく方法で屠殺された肉を意味します。
ハラール肉の需要は、イスラム圏にとどまらず、非イスラム圏の消費者の間でも拡大しており、ハラール認証は品質・衛生・安全性の象徴として広く認識されています。外食産業、小売業、宿泊業などの分野では、多様な食事ニーズに対応するためにハラール製品の導入が進んでいます。
また、屠殺技術、コールドチェーン物流、認証の透明性といった技術革新が市場の成長を後押ししています。マレーシア、インドネシア、アラブ首長国連邦（UAE）などでは堅固なハラール認証制度が確立されており、日本、オーストラリア、アメリカなどでもアジア・中東向け輸出が拡大しています。
市場規模とシェア
世界のハラール肉市場は、都市化、可処分所得の増加、食品貿易のグローバル化に伴い拡大を続けるハラール食品産業の重要な一部を構成しています。本市場には、鶏肉、牛肉、羊肉、山羊肉、加工肉製品など多様な製品カテゴリーが含まれます。
鶏肉は、価格の手頃さ、多用途性、生産サイクルの短さから最大の市場シェアを占めています。牛肉や羊肉も中東、東南アジア、北アフリカ市場を中心に高い需要があります。
スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストアなどの小売分野が市場をリードしていますが、若年層や都市部消費者の間ではオンライン販売や専門ハラール店舗の利用も増加しています。また、グローバルなファストフードチェーンやレストランでも、ハラール認証メニューの導入が進んでいます。
成長要因
イスラム教徒人口の増加：2030年までに世界のイスラム人口は約22億人に達すると予測され、ハラール肉の消費拡大を促進。
健康・倫理意識の高まり：ハラール肉は従来の肉よりも清潔で健康的、かつ倫理的と認識されている。
ハラール貿易の国際化：国際的なハラール供給網と認証機関の拡大により、製品の信頼性とアクセス性が向上。
