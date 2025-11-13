¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤ª¤è¤Ó¼«Å¾¼Ö»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¦¥·¥§¥¢Êó¹ð¡¢À®Ä¹Í½Â¬¤ª¤è¤Ó¥áー¥«ー¡Ê2025Ç¯～2035Ç¯¡Ë
KD Market Insights¤Ï¡¢»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡ØÆüËÜ¤ÎÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤ª¤è¤Ó¼«Å¾¼Ö»Ô¾ì¤Î¾ÍèÆ°¸þ¤Èµ¡²ñÊ¬ÀÏ - 2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¡Ù¤ÎÈ¯¹Ô¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤ª¤è¤Ó¾ÍèÅª¤ÊÀ®Ä¹µ¡²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤¬¤è¤êÅª³Î¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹È½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤¿¤á¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢KD Market Insights¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬°ì¼¡¡¦Æó¼¡¤ÎÊ¬ÀÏ¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¶¥Áè¤ÎÉ¾²Á¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¡¢¤ª¤è¤ÓGTM¡Ê»Ô¾ì»²Æþ¡ËÀïÎ¬¤ÎÍý²ò¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤ª¤è¤Ó¼«Å¾¼Ö»Ô¾ì¤Ï¡¢2035Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë28²¯8000ËüÊÆ¥É¥ë¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2025Ç¯¤Ë16²¯ÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Î´Ö¤Ë13.2%¤ÎCAGR¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤ª¤è¤Ó¼«Å¾¼Ö»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¦¥·¥§¥¢¡¦À®Ä¹Í×°ø¡¦¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¦¥áー¥«ー¤ª¤è¤Ó¾ÍèÅ¸Ë¾
»Ô¾ì³µÍ×
ÆüËÜ¤ÎÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤ª¤è¤Ó¼«Å¾¼Ö»Ô¾ì¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¸òÄÌ¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¡¢´Ä¶°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢¤½¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¸òÄÌ¼êÃÊ¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¡ÊE-bike¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÄÌ¶Ð¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ³×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¼«Æ°¼Ö¡¦¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÂåÂØ¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤ÇºÇ¤âÁá¤¯E-bikeµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¹ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤âÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÀ®½Ï¤«¤Ä³×¿·Åª¤Ê»Ô¾ì¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¹âÎð²½¼Ò²ñ¡¢¹â¤¤Ç³ÎÁ²Á³Ê¡¢¤½¤·¤ÆÀè¿ÊÅª¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êーµ»½Ñ¤¬E-bike¤ÎÉáµÚ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëÃ¦ÃºÁÇ²½¡¢ÅÔ»Ô¸òÄÌ¤Î²þÁ±¡¢¥°¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ーÍ¢Á÷¤ÎÂ¥¿Ê¤È¤¤¤Ã¤¿À¯ºö¤â¡¢ÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè·¿¤Î¼«Å¾¼Ö¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤ò»ý¤Á¡¢·ò¹¯°Ý»ý¡¢¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡¢Ã»µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ê¤É¤ÎÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥Èµ¡Ç½¤ÎÆ³Æþ¡¢·ÚÎÌÁÇºà¤ÎºÎÍÑ¡¢¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¯Àß·×¤Î²þÁ±¤¬¡¢ÅÅÆ°¡¦ÈóÅÅÆ°¤ÎÎ¾»Ô¾ì¤Î¼ûÍ×¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤È¥·¥§¥¢
ÆüËÜ¤ÎÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö»Ô¾ì¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ¤ÎÀ½Â¤µ»½Ñ¤ÈÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¼«Å¾¼Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ú¥À¥ë¥¢¥·¥¹¥È¡ÊPedelec¡Ë¥¿¥¤¥×¤ÎÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢±¿Æ°¤ÈÅÅÆ°Êä½õ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÍøÊØÀ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤Ï¡¢ÄÌ¶Ð¼Ô¡¢¹âÎð¼Ô¡¢ÇÛÃ£°÷¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î²ÈÂ²¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÁØ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÐºÑÅª¤Ç°Ý»ýÈñ¤¬°Â¤¤ÅÀ¤¬ÉáµÚ¤Î¸°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¡¦Âçºå¡¦²£ÉÍ¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¸òÄÌ½ÂÂÚ¤äÃó¼Ö¥¹¥Úー¥¹¤ÎÀ©¸Â¤ËÂÐ¤¹¤ë²ò·èºö¤È¤·¤ÆE-bike¤Î¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢½¾Íè·¿¤Î¼«Å¾¼Ö»Ô¾ì¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿ôÎÌ¥Ùー¥¹¤ÇºÇÂç¤Î¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Á¡¢³ØÀ¸¡¢¥ì¥¸¥ãー¥æー¥¶ー¡¢¥¹¥Ýー¥Ä°¦¹¥²È¤Ê¤É¤¬¼ç¤Ê¸ÜµÒÁØ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¼÷Ì¿¤Î¸þ¾å¡¢¾®·¿¥âー¥¿ー¤ÎºÎÍÑ¡¢·ÚÎÌ²½Àß·×¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥Ôー¥É¤Ï¤è¤êÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ä¼«¼£ÂÎ¼çÆ³¤Î¸òÄÌ»Üºö¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥·¥§¥¢¥µー¥Ó¥¹¤â»Ô¾ì³ÈÂç¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®Ä¹Í×°ø
´Ä¶»ýÂ³À¤ÎÌÜÉ¸¡§2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ëÃ£À®¤ò·Ç¤²¤ëÆüËÜ¤Î¹ñ²ÈÀïÎ¬¤¬¡¢ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎºÎÍÑ¤òÂ¥¿Ê¡£
