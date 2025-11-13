【最大70%OFF】AI動画編集ソフト「HitPaw Edimakor」でブラックフライデーセール開催中！
動画編集ソフト「HitPaw Edimakor」では、今年もブラックフライデーセールを開催中！
11月7日から12月7日までの期間限定で、最大70％OFFの段階割引やAIクレジット特典など、今年最大級のチャンスが登場します。
永久プランの大幅割引に加え、年プラン購入者には2,000AIクレジットを無料プレゼント、さらにAIクレジット自体の割引も実施。
映像クリエイターから趣味で動画を楽しむ方まで、AI編集を気軽に始められるお得なチャンスです。
Edimakor ブラック限定セール：https://reurl.cc/bNnael
今回は、このキャンペーンの詳細と注目のAI機能をまとめてご紹介します。
キャンペーン概要
まずは、今回のブラックフライデーキャンペーンの詳細をチェックしましょう。
期間中は、AI動画編集ソフト「HitPaw Edimakor」が最大70％OFFになるほか、AIクレジット関連の特典も盛りだくさん。購入プランに応じて、3つのお得な特典が用意されています。
▼キャンペーン期間
2025年11月7日（金）～12月7日（日）
▼特典内容
1. Edimakor ステップ割 2025：最大70％OFF
人気の永久プランを対象に、「Edimakor ステップ割 2025」を実施中。
2025年11月7日（金）～12月7日（日）の1か月間、3段階で割引率が変動し、期間中は最大70％OFFの特別価格で購入できます。
＜ステップ割スケジュール＞
・第1弾：11月7日～11月23日（65％OFF）
・第2弾：11月24日～11月28日
・第3弾：11月29日～12月7日
Edimakorの永久プランには、10,000 AIクレジット、4K透かしなし出力、豊富な素材、そして30種類以上のAI機能がすべて含まれています。
初心者からプロまで、AIを活用した動画編集とクリエイティブ制作をワンステップで楽しめます。
2. 年間／永久プラン購入者に2,000AIクレジットプレゼント
キャンペーン期間中にEdimakorの年間プランまたは永久プランを購入したユーザーには、2,000AIクレジットを無料でプレゼント！
この特典により、AI動画生成、AI MV、AI音楽、AIアバター制作などの人気機能をすぐに体験できます。
（※付与されたクレジットの有効期限は30日間。期限後も必要に応じて追加購入や更新が可能です。）
3. AIクレジット購入割引：月間・年間プランでさらにお得に
さらに、AIクレジット自体の購入割引も実施中！
AI生成動画やAIイラスト、アバター作成などのAI機能に使えるクレジットを、今だけ特別価格で入手できます。
● 月間10,000 AIクレジット：65％OFF
● 年間100,000 AIクレジット：58％OFF
AIクリエイティブを思う存分楽しみたい方におすすめのお得なプランです。
▼対象製品
HitPaw Edimakor（Windows／Mac版）
▼キャンペーンページ:
https://reurl.cc/bNnael
HitPaw Edimakorは、「Veo 3」「Sora 2」「Seedream 4.0」「Nanobanana」などの最新生成AIモデルを搭載し、
AI画像生成やテキスト動画化、AIアバター、AI音楽、音声合成、自動字幕など、あらゆるAIクリエイティブを1本で完結できるオールインワン編集ソフト。
直感的な操作性とAI自動化により、初心者でも数分でプロ並みの動画を作成可能。
SNS投稿や広告映像、プロモーション素材まで幅広く活用でき、企業担当者から個人クリエイターまで幅広い層に最適です。
