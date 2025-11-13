TOURISE、観光業の未来を加速するために1,130億米ドル規模のポートフォリオ投資を発表



初開催のTOURISEサミットでインパクトの大きな取引を成立させ、世界の観光エコシステム全体の成長に向けたセクター横断的な資本の動きを促進

サウジアラビア、リヤド--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 世界の観光に新たな展望を切り開く、大胆な世界的プラットフォームであるTOURISEは、リヤドで初開催されるTOURISEサミットで、1,130億米ドル規模のポートフォリオ投資を推進することを発表しました。この節目となる成果は、観光、テクノロジー、投資、サステナビリティなど各分野の官民リーダーを集め、今後50年間のグローバルな観光業のための共通のロードマップを策定することで、高価値な取引のフローを創出するというTOURISEの使命を反映しています。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20251111549577/ja/



His Excellency Ahmed Al Khateeb, Saudi Arabia's Minister of Tourism and Chairman of TOURISE announces USD 113 BN of investment portfolios catalyzed at the inaugural TOURISE Summit.

発表されたポートフォリオ投資は、ラグジュアリーリテール、次世代ホテル、大規模な統合型体験主導開発、ウェルネス、デスティネーション＆ライフスタイル、人材育成、AIを活用したプラットフォームなど、ビジターエコノミーのあらゆる分野を網羅しています。これらの取り組みは、将来の観光ニーズを満たし、旅行者の旅を再構築するために、何が可能で何が必要かということに関する新たな基準を確立するものです。

1,130億米ドルの一部としてポートフォリオを発表した国際企業および地元企業には、メリア・ホテルズ、BWHホテル、GOCOホスピタリティ、セノミ、ラディソン、アース・ホテルズ、デロニクス&オーシャン・リンク、アルフォザン・ホールディング、アル・カシリ・ホールディング、アルオタイム、ナレッジ・エコノミック・シティなどがあります。

これらの投資は、ハードインフラと人的資本を組み合わせ、データ、デザイン、ホスピタリティを融合させることで、観光エコシステム全体に新たな価値をもたらし、新たな雇用機会を創出し、記憶に残る目的志向の体験を大規模に提供します。そして多くの投資はサウジアラビアにフォーカスしており、文化、イノベーション、世界トップクラスのサービスが融合する世界有数の旅行先としてのサウジアラビアの国際競争力と魅力を強化し、パートナーや投資家に対し、この場所で観光業の次の成長の時代が展開されることを強調しています。

投資によってグローバルな観光経済の新章が始まる

「TOURISEは、投資家、政策立案者、イノベーターたちを同じテーブルに招き、ビジョンを銀行融資可能なパートナーシップやインパクトの大きな取引へと変える触媒となってきました。AIを活用し、目的地と体験の素晴らしさを基盤とし、エコシステム全体に成長と機会を広げるように設計された旅行経済全体を、力を合わせて再定義していきます」と、サウジアラビア観光大臣であり、TOURISE議長でもあるアハメド・アル・ハティーブ閣下は述べています。

この発表は、TOURISEの設立目的である、官民の意思決定者と創造的破壊者を結集し、変革をもたらすパートナーシップを加速させ、インパクトの大きな取引を通じて意欲的な目標をアクションに移すことを推進するものです。今回、観光エコシステムにおける前例のないレベルの投資を発表したことは、TOURISEが適切なタイミングで適切な人材を結集し、世界の旅行、つながり、成長のあり方を再形成するような成果を牽引していること示しています。

TOURISEについて

TOURISEは、世界の観光に新たな展望を切り開く、世界でも有数のプラットフォームです。

サウジアラビア観光省の支援のもと、初のTOURISEサミットが2025年11月11日～13日にリヤドで開催されます。TOURISEは政府、企業、投資、学術界のビジョナリーたちを集め、包括的なインパクト・イニシアチブや変革をもたらす取引を推進するイノベーションを解き放つことで、業界を刷新し、持続可能で公平かつ未来志向の観光セクターを構築します。

TOURISEは、物理的には限定的ながらデジタルでは包括的であり、世界からの幅広い参加を保証するとともに、グローバルな観光業の未来を形作るビジョナリーたちに焦点を当てたアクセスを提供します。サミット後もTOURISEは年間を通じて大胆なアイデアを現実のソリューションへと昇華させるプラットフォームとして展開されます。

ここが、観光の未来50年が形づくられる場所です。共に進んでいきましょう。

TOURISEの詳細はwww.TOURISE.comをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20251111549577/ja/

Contacts

media@tourise.com

Source: TOURISE





