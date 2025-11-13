【12/17（水）開催】中小企業のための事業拡大を加速するAI×DX活用入門セミナー

株式会社BOTANICO

人材不足やコスト上昇、そして競争の激化──。

いま多くの中小企業が抱える課題は「限られたリソースの中で、いかに事業を成長させるか」という一点に集約されます。

その解決策のひとつが、AIを軸としたDX（デジタルトランスフォーメーション）です。

AIは単なる効率化ツールではなく、営業・マーケティング・バックオフィスといったあらゆる領域で、“時間の使い方を変え、意思決定の質を高める”新しい経営基盤となりつつあります。

導入には専門知識や大きな投資が必要と誤解されがちですが、実際は「小さく始め、成果を積み重ねながら大きく育てる」 ことが可能です。

本セミナーでは、最新の事例や導入ステップをもとに、 “明日から始められるAI×DXの第一歩” をわかりやすく解説します。

経営層・管理職・現場担当者まで、自社にフィットするAI活用の方向性を掴み、事業拡大を加速させる実践的ヒントを得られる内容となっています。

お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGs-cQiLfbBabxAmiVLezzzFORJISVP2We0H2DVzhFUwQmVg/viewform?usp=dialog)

プログラム（抜粋）

なぜ今、AI×DXが中小企業に必要なのか

経営環境の変化とデジタル化の波をチャンスに変える考え方



事例で学ぶ！中小企業のAI活用成功例

営業・マーケ・管理業務など、実際に成果を上げた取り組みを紹介



失敗しない導入の進め方

社内リソースが少なくても始められる、段階的な導入ステップ



支援サービスの紹介 & Q&A

自社に最適なAI導入の形を見つけるための相談セッション

参加対象

・DXを推進したいが、どこから始めるべきか悩んでいる経営者・役員の方

・社内に専門人材がいないが、AI導入に関心のある担当者・管理職の方

・効率化・売上アップ・採用強化など、経営課題の打開策を探している方



参加メリット

・中小企業でも実現できるAI×DXの全体像が理解できる

・営業・マーケ・バックオフィスなど、部門別の具体事例を学べる

・“小さく始めて成果を出す”導入プロセスを体系的に理解できる

・事業拡大に直結するAI活用の考え方をつかめる



【開催概要】

開催日： 2025年12月17日（水）15:00～16:00

開催形式： オンライン（Zoomウェビナー）

参加費： 無料

お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGs-cQiLfbBabxAmiVLezzzFORJISVP2We0H2DVzhFUwQmVg/viewform?usp=dialog)



