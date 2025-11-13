プラチナ万年筆株式会社（本社: 東京 社長: 中田俊也）は、インク鮮度を保ち続けるスリップシール機構を搭載した「#3776 センチュリー」万年筆の特別限定モデルとして「マイ・フェイバリット・シングス」を発売します。身近にある「私のお気に入り」でボディを彩ることをコンセプトに、定番色には無い限定モデルならではの配色で展開を図るシリーズで、第2作目として「ミスティブルーム」を発売します。朝もやの向こうにぼんやりと浮かび上がるのは､一面に咲き広がる紫色の花畑。花々は朝露をまといながら､優しく揺れています。そこには､時間の流れさえも緩やかになったような､空気が満ちていました。花畑を包む静けさとやわらかな光。そんな日常の中にひそむ特別な瞬間が｢私のお気に入り｣です。今回の「M y Favorite Things」では､そんなささやかなときめきのシーンを､万年筆で表現しており、キャップとグリップには、どこまでも広がる花々の紫を採用し、ボディには、朝もやを思わせるやわらかな乳白色をあしらいました。

















＃3776 センチュリー マイ・フェイバリット・シングス 「ミスティブルーム」

●販売本数：世界1,500本限定

●発売日：2025年11月20日

●品番：PNB-38000

●価格 ：41,800 円（税込）

●軸色 ：＃83 ミスティブルーム

●商品仕様

※＃3776 センチュリーはスリップシール機構搭載で、2 年間乾かずいつでもさらっと書き出せます。

＜サイズ＞ 全長139.7mm× 最大径15.4mm 重量20.1g

＜素材＞

胴・鞘・グリップ・天飾・尾飾：樹脂

クリップ・クリップリング・金輪・天輪・尻輪：金属にピンクゴールドフィニッシュ

ペン先：14金ペン（EF 極細、F 細字、 M 中字）

●付属品 専用化粧箱

特別調色ミクサブルインク（メロウグリーン）20ml

カートリッジインク（ブルーブラック）1 本

コンバーター-800A

特別調色ミクサブルインク（メロウグリーン）20ml瓶

幻想的な花畑がモチーフの#3776 センチュリー マイ・フェイバリット・シングス「ミスティブルーム」には､特別に調色したミクサブルインク「メロウグリーン」20ml 瓶を添付します。どこまでも広がる花々の隙間から覗く葉や茎をイメージした､やさしい緑の色合いを､ミクサブルインクで調色してみました。「ミスティブルーム」とあわせてお楽しみください。









専用パッケージ

ミスティブルームのイメージを反映した専用パッケージ。









筆記シーンイメージ









モチーフの花畑イメージ







