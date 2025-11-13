韓国発ファッションブランド「DENU」11月1日、公式オンラインストア「denujp.com」オープン
韓国発のファッションブランド「DENU JAPAN（デヌジャパン）」が、京都を舞台にした2025年秋冬コレクションを公開した。
同ブランドは11月1日、公式オンラインストアを正式にオープンし、本格的に日本市場での展開をスタートさせた。
「DENU JAPAN」は、日常の中に潜む映画的な瞬間から着想を得て、シンプルでありながらも感情を纏うようなシルエットを提案する韓国発のブランド。
今回のコレクションでは、古都・京都の静謐な街並みを背景に、時間の流れや素材の質感を繊細に表現したビジュアルを撮影した。
ブランド関係者は「京都の歴史的な空気感の中で、DENUが大切にしてきた“静かな強さ”や“余白の美”を再解釈した」とコメント。
今後は韓国と日本をつなぐファッションカルチャーの架け橋として、より多様なスタイリングとコンテンツを発信していくという。
https://www.denujp.com
配信元企業：株式会社LOB CITY
