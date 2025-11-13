パーソナルジムBEYOND主催の「BEYOND CUP 2025」に過去最多350名が出場｜全国170店舗から参加者集結

株式会社ワールドフィット

株式会社ワールドフィット（本社：東京都渋谷区富ヶ谷／代表取締役：高城大樹）が運営するパーソナルジム「BEYOND」は、2025年11月1日（土）に千葉市文化センターにて、会員およびBEYONDトレーナー限定のボディメイク大会『BEYOND CUP 2025』を開催しました。本大会はアジア最大級のフィットネス団体 APF（Asia Physique Federation）と提携し、今年で4回目の実施となります。

昨年の197名から大幅に増え、過去最多となる約350名が各カテゴリーにエントリーしステージに立ちました。店舗数拡大とともに挑戦者も増加し、国内でも類を見ない“パーソナルジム単体でここまでの規模を生み出す大会”として注目を集めています。

大会概要

開催名 ：BEYOND CUP 2025

日 時 ：2025年11月1日（土）

会 場 ：千葉市文化センター

出場者 ：数約350名（昨年比＋153名）

参加対象：BEYOND会員・BEYOND専属トレーナー限定

主催 ：株式会社ワールドフィット

協力 ：APF（Asia Physique Federation）

初心者でも”挑戦できる大会”

BEYOND CUPは、競技経験の有無を問わず「ボディメイクの結果を思い出に残したい」「自分の努力を形にしたい」という想いを叶える大会として、出場ハードルを下げる取り組みを進めています。

・BEYONDトレーナーによる大会サポート（食事管理‧トレーニング設計／ポージング指導）

・ APF公認部門に加え、BEYOND独自カテゴリーを拡大

１.ビフォーアフター部門

２.MY BEST部門

“見た目だけではない成長”を称賛する文化設計

BEYOND CUPは「競技のためだけに鍛える」のではなく“大会を通してお客様の人生をより豊かにするステージ”として設計している点が最大の特徴です。

受賞者紹介

開会式の様子各カテゴリーの優勝者

【ビフォーアフター男性 部門 優勝】

BEYOND 名古屋駅前店 野田 様

体重：81.5kg → 62.8kg

体脂肪率：26.2% → 8%

お客様のコメント：

「リバウンドして、BEYONDに再入会しました。BEYOND名古屋駅前店のトレーナーがいたから楽しく筋トレを続けることができ、魅せる身体を手に入れました！！これからも筋トレ継続します！」

人生を変えるパーソナルジムを目指して

驚異のビフォーアフターサポートトレーナー

BEYONDは、「ただ痩せるためのジム」ではなく、人生を変えるきっかけをつくるパーソナルジムとして、身体の変化だけでなくライフスタイルそのものに寄り添うサービスを提供してきました。

その取り組みのひとつが、お客様限定で開催する大会『BEYOND CUP』です。

出場者の多くは大会未経験者ですが、専属トレーナーが食事管理・トレーニング設計・ポージング指導まで伴走することで、“大会に挑戦できる自分” へとステップアップしていくプロセスを実現しています。

この 「挑戦をサポートし、成長と成功をともにつくる仕組み」こそが、BEYONDが大切にしている価値です。

今後も、トレーニングを“目的”ではなく“人生を豊かにする手段”として捉え、

フィットネスを通じて新しい選択肢を届けるブランドとして事業拡大を続けていきます。