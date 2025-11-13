【TAC教員採用試験】オンラインセミナー「特支の気になる魅力と待遇」を11/24（祝月）に開催

TAC株式会社ライブ配信で、当日質問もできます。入退室は自由で、顔や氏名が他の参加者に映ることはありません。

今、国を挙げて特別支援教育の充実をはかっているのをご存じですか？その関係で、全国の自治体で特別支援教諭が数多く求められています。今は、特別支援教諭の免許がなくても小中高の教員免許（基礎免許）を持っていれば特別支援教諭になることができます。「特別支援に興味はあるけど、自分に務まるのか不安…」「通常学校とどう違うんだろう？」そんな悩みや疑問を抱えたりしていませんか？大丈夫です。全ては知ることから始まります。待遇の違いや現場、免許の取り方など、みなさんの“知りたい”にお応えします。不安を払拭するほどのたくさんの魅力が特別支援学校にはあります。みなさんの新たな一歩を踏み出すきっかけになる情報をたっぷりお伝えします！

2025年11/24（祝月）11:00 ～12:00（オンライン）

- 担 当 講 師

小堺 愛里 （こざかい あいり）講師

以前は大手予備校で理系科目を中心に授業を担当したほか、保護者面談などの経験も多数。民間企業の経験も経て、現在はTAC教員講座で教育心理や一般教養の自然科学・人文科学を中心とした講義とガイダンスを担当。明るさと端的でわかりやすい説明に定評がある。また、障害児通所支援施設にて児童指導員として療育を行い、小中学校の先生方や役所などと連携を重ねながら一人ひとりの児童に合わせた支援も行なっている。

- 参 加 方 法

