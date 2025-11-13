【TAC教員資格認定試験】オンラインセミナー「教員のリアル～給与・福利厚生・働き方・やりがい～」を11/22（土）に開催

TAC株式会社ライブ配信で、当日質問もできます。入退室は自由で、顔や氏名が他の参加者に映ることはありません。

「教員はブラック」「みんなすぐ辞める」「みんなやりたがらないから試験の倍率が低い」世間ではそんな風潮がありますが、果たして本当でしょうか。一方でこんなデータもあります。公立学校教員の離職率は１％未満（一般企業の離職率は15.4％）、３年以内離職率は1.47％（一般企業の3年以内離職率は34.9％）です。世間の風潮がすべて真実ならば、この極めて低い離職率との整合性が取れません。また、公立学校教員の平均年収は、約700万円と、全国平均年収の1.5倍もあります。社会的信用度も抜群ですし、一度採用されればクビになることはほぼありません。さて、本当のところはどうなのでしょうか？当セミナーでは、元小学校校長を経験された高橋講師が、「教員のリアル」について、ご自身の経験も交えながら「ありのまま」をお伝えします。本当の情報を手にして、世間の風潮に惑わされないフラットな視点で、教員という職業やその魅力を感じてください。



2025年 11/22（土）10:00 ～11:30（オンライン）

- 担 当 講 師

高橋 俊明 講師

東京都教育庁及び、市教育委員会の教員人事担当管理職として長く勤務し、面接委員や論文採点委員も経験、教員の採用や配置等について熟知している。これらの行政経験や統括校長として教員の育成に取組んだ経験を基に、受験者へ適切な助言をしている。

- 参 加 方 法

