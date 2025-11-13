Wireless Mobility Automotiveが100%のドイツ資本企業となり、西側の信頼されるサプライヤーとしての地位を強化

ミュンヘン--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 先進的なセルラー、自動車用、スマートおよび短距離通信モジュールの大手プロバイダーであるWireless Mobilityは、Wireless Mobility AutomotiveがWireless Mobility Holding GmbHの完全子会社となり、同社が100%のドイツ資本企業となったことを発表しました。この節目は、透明性と独立性を兼ね備えた西側のサプライヤーである同社の地位を強化するものであり、米国のコネクテッドカー・エコシステムと完全に整合し、信頼できる長期的なパートナーを求める世界のOEMおよびティア1サプライヤーの期待に応えます。

「この取り組みは、透明性、独立性、そしてヨーロッパ品質に対する当社の明確なコミットメントを示すものです」と、Wireless Mobilityの最高経営責任者（CEO）であるノルベルト・ミューラーは述べています。「ドイツ資本、ヨーロッパのエンジニアリング、そしてグローバルな視点を兼ね備えたWireless Mobilityは、業界が待ち望んでいた信頼できる西側のサプライヤーとなる準備が整っています。」

Wireless Mobilityは、ドイツ、イタリア、セルビア、マレーシアに研究開発拠点を持ち、ヨーロッパの優れたエンジニアリング力と国際的な事業展開を融合しています。このグローバルな体制により、同社は最高水準の品質とコンプライアンスを実現するとともに、世界中の顧客に対し、コスト効率が高く競争力のある体制を提供しています。

Wireless Mobilityのモジュールは、すでに主要なOEMおよびティア1サプライヤーによって信頼・導入されており、同社が信頼性の高いソリューションを大規模に提供できる能力を有していることを示しています。この確かな実績は、業界の主要企業がWireless Mobilityに寄せる高い信頼を裏付けるものです。

この強化された基盤により、Wireless Mobilityはヨーロッパの生産基準を備えた、完全な西側資本企業として、コネクテッド・モビリティおよびIoTの未来を創造する独自の立場を確立しています。これにより同社は、顧客が求める信頼性、独立性、そしてイノベーションを提供します。

Wireless Mobilityについて

Wireless Mobility GmbHは、コネクテッドカー向け革新的ソリューションの提供を専門とする、セルラー自動車用モジュールのドイツ有数のメーカーです。品質、信頼性、そして顧客満足を重視するWireless Mobilityは、シームレスな接続を実現し、ドライビング・エクスペリエンスを向上させる最先端のセルラーモジュールを提供しています。詳細については www.wirelessmobility.com をご覧ください。

