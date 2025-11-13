【融資型クラウドファンディング LENDEX】平均利回りが8.05％*へ上昇のお知らせ
この度、融資型クラウドファンディング「レンデックス（LENDEX）」を運営する株式会社LENDEX（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村 智）は、2023年10月～2024月3月末の間に募集開始した案件の平均利回り実績が8.05％*であったことをお知らせします。そして、この実績値は、1年前の7.09%**と比較すると約1％利回りが上昇しています。
レンデックス公式サイト https://lendex.jp/
平均利回り実績の比較
■平均利回り実績の集計補足
*8.05％とは、レンデックスが2023年10月～2024年3月末の間に募集開始し募集後に成立した案件のうち、2025年4月末時点で完済となった案件の平均税引前利回り(年利換算)を小数点第2桁で四捨五入した数字です。
**7.09%とは、レンデックスが2022年10月～2023年3月末の間に募集開始し募集後に成立した案件のうち、2024年4月末時点で完済となった案件の平均税引前利回り(年利換算)を小数点第2桁で四捨五入した数字です。
将来の運用成果を保証するものではありません。
■今後の展望
今後もLENDEXでは、資金需要と投資家ニーズのマッチングを加速させながら、より魅力的なファンドの組成を進めてまいります。特に短期運用型や利回り重視型の投資商品を中心に、安定した資産運用の選択肢としてさらに拡充していく予定です。
これを機会に会員登録をしてみませんか？
会員登録は最短3分で完了。登録はこちら ▶ https://lendex.jp/main/pre_register/ (https://lendex.jp/main/pre_register/)
■レンデックスの特徴
＜１＞ 高利回り
レンデックスがご提供する投資案件は、年利が平均8％以上と、融資型クラウドファンディング業界の平均的な利回りを上回る水準です。また２万円という少額から投資できます。
＜２＞ 元本割れ０件
レンデックスでは専門知識のあるスタッフが厳正なる審査に通過した案件のみを取り扱うことで、サービス開始以降元本割れ、配当遅延ともに０件の実績となっています。(2025年10月末時点)
＜３＞ 毎月配当
レンデックスは毎月貸付先からの利息支払い日より10営業日以内に分配。
＜４＞ 償還は10営業日内に実行
レンデックスでは、元本償還は運用終了から10営業日内に実施。
＜５＞ 口座維持費が無料
レンデックスでは、口座開設・維持手数料はいただいておりません。
■融資型クラウドファンディングのレンデックス(LENDEX)
LENDEXのロゴ
これから投資を始めようと考えている方にご検討いただきたいのが、融資型クラウドファンディングのレンデックス（https://lendex.jp/）です。融資型クラウドファンディングとは、インターネット上で投資家に資金の募集を行い、集めた出資金を企業に貸し付けるサービスです。複数の投資家様から小口で資金を集め大口資金に代えて融資を行い、貸付金利を投資家の皆様に分配します。そのため、僅かな金額から投資を始めることができます。
レンデックスの投資案件は年間期待利回り6～10％（税引前）で毎月定期的な分配を行います。
２万円から始められる融資型クラウドファンディングを始めてみてはいかがでしょうか？
■会社名：株式会社LENDEX
■所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目1-11 郁文堂青山通りビル
■サービス名：レンデックス(LENDEX)
■サービスHP：https://lendex.jp/
■サービスコラム：https://blog.lendex.jp/