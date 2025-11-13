【オンライン】『運送業未経験者』だけ 狙って集める！未経験ドライバー採用戦略セミナーを2025年12月2日（火）に開催

船井総研ロジ株式会社

日本最大級の物流コンサルティングファーム 船井総研ロジ株式会社（本社：東京都中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研ロジ」）は、運送未経験者の採用を強化したい企業向けの『運送業未経験者』だけ狙って集める！未経験ドライバー採用戦略セミナーをオンラインで開催いたします。

「未経験者の方が定着する」「もっと若い人が欲しいなぁ」そう思っているのであれば、

なんとなくじゃなくて、狙って”未経験者”を集めてみませんか？

お申込み締切り：2025年11月26日（水）17:00まで

本セミナーで学べるポイント

未経験ドライバー採用について解説します

狙って集める！未経験者採用の「勝ちパターン」

狙って集める！未経験者採用の「勝ちパターン」

１.応募者の心を掴む！採用特化型ホームページとSNS活用術

２.業界未経験者の届く・響く！最新のWEB広告戦略

３.広告だけに頼らない！自社独自の採用手法と会社説明会の作り方

≪ゲスト講座：奥洲物産運輸（宮城県）≫

年間応募数１０名から１６５名応募獲得へ！

人口３.７万都市で実施した採用の取り組み。

１.社長・社員が踊らなくてもファンと応募者が増える「運送会社らしいSNS運用」

２.会社も社員も60万円分”実質負担0円”の資格取得制度の裏技

３.面接前から”働きたくなる”未経験者の心をつかむ仕掛け

全国各地の未経験採用成功事例を大公開！

１.【愛知県】製造業優位の地域でも未経験採用を強化して160名/年 応募

２.【青森県】「手積み手降ろし長距離輸送」でも30名/年の入社を実現！

３.【大阪府】平均応募年齢37歳！重量物輸送でも131名/年応募!

４.【千葉県】社長自らが実践する独自採用手法で、250名/年応&2,30代を20名採用!

このような方におすすめのセミナーです

開催概要

- 「手積み・手降ろし」の仕事なので、地元のドライバーさんから応募が集まらない。- 製造業やサービス業が盛んな地域なので、そもそも、ドライバー人口が少ない。- 求人にお金をかけても、高齢者の経験者しか応募が来ない。- 若手採用強化のために免許取得制度を作ったけどほとんど効果がなかった。- ドライバー経験者が入社しても、うちの会社でがなかなか定着しない...

開催日時：2025年12月2日（火）14：00～17：00

開催方法：Web配信（Zoom）

参加料金：一般価格 33,000円/人（税込）

会員価格 26,400円/人（税込）

対象：運送会社・物流会社経営者

お申込み締切り：2025年11月26日（水）17:00まで

会社概要

会社名：船井総研ロジ株式会社

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目4番10号 船井総研大阪本社ビル

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@f-logi.com

ＷＥＢ：https://www.f-logi.com(https://www.f-logi.com)

