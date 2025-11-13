俳優デビュー10周年のメモリアルな一冊が誕生！繊細さと大胆さと色気で魅せる！「初めての近藤頌利」が詰まった写真集発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛）は、2026年２月６日（金）に『近藤頌利写真集（タイトル未定）』を発売いたします。

(C)KADOKAWA/撮影：佐藤佑一

「ウルトラマンオメガ」にて主人公・オオキダソラトとして新たなヒーロー像を見せた、俳優・近藤頌利の2冊目となる写真集の発売が決定！

今作はマレーシアの世界遺産の街・マラッカとクアラルンプールで撮影。近藤頌利の「初海外」となったマレーシアを、持ち前の自由さと天真爛漫さで楽しみ旅するカットや、普段は見せないソリッドかつモードな衣装に身を包んだカット、さらに美しさや儚さを表現したカットまで、俳優デビュー10周年を迎えた近藤頌利の「表現の幅」を大いに知ることができる一冊となっている。

また、10周年の今だから語ることができる「俳優として、一人の人間としての現在地」を探るロングインタビューも掲載。さらに今後、写真集の準備段階から現地撮影まで密着したドキュメントムービーも発売される予定となっている。

近藤頌利コメント

初の海外での高揚感と共に、これまでの10年の喜怒哀楽をマレーシアで表現しました。

テーマは「自由」。

予定してなかった場所に行ったりもして、自分らしさが存分に出た作品になっていると思います。共に旅したクルーとみんなで作ったこの写真集を楽しんでいただけたら嬉しいです。

(C)KADOKAWA/撮影：佐藤佑一

発売記念イベント開催！

本書の発売を記念し、下記日程で近藤頌利本人が登壇する発売記念イベントの開催が決定！

【お渡し会】

イベント特典内容：

2026年2月7日（土）大阪・TSUTAYA EBISUBASHI

2026年2月8日（日）東京・HMVエソラ池袋

発売前のSPオンラインイベント：2026年1月12日（月・祝）★海外からもご参加いただけます。

【２SHOTお渡し会１.】2月７日（土）大阪／2月8日（日）東京

1冊券：通常本お渡し

3冊券：サイン入り1冊＋通常本2冊＋チェキ風カードA＋２SHOTスマホ撮影

5冊券：その場で名入れ1冊（サインは事前入れ）＋通常本4冊＋トレカ3種セット＋２SHOTスマホ撮影

10冊券：サイン入り1冊＋通常本9冊＋チェキ風カードB＋ひとことメッセージ動画（セリフ3種）＋会場限定絵柄「10周年記念A4エコバッグ」２SHOTスマホ撮影

【発売前SPオンラインイベント】１月12日（月・祝）

2冊券：１on1オンライントーク（45秒）＋サイン本1冊＋ポストカード

4冊券:1on1オンライントーク（80秒）＋サイン本1冊＋12か月カレンダーポスター（A３）

(C)KADOKAWA/撮影：佐藤佑一(C)KADOKAWA/撮影：佐藤佑一(C)KADOKAWA/撮影：佐藤佑一(C)KADOKAWA/撮影：佐藤佑一(C)KADOKAWA/撮影：佐藤佑一(C)KADOKAWA/撮影：佐藤佑一(C)KADOKAWA/撮影：佐藤佑一(C)KADOKAWA/撮影：佐藤佑一

＜書誌データ＞

書名：近藤頌利写真集（タイトル未定）

価格：３５２０円（10％税込み）

発売日：２０２６年２月６日(金）予定

仕様：A4正寸／本文１２８頁

発売・発行：株式会社KADOKAWA

◇そのほか、Amazonほかネット書店限定特典付き写真集も発売！