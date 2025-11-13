本日発売！PlayStation（R）5版『RENNSPORT』 クロスプレイ対応＆究極のリアリティを追求した 次世代レーシングシミュレーション
株式会社3goo（サングー、本社：東京都渋谷区、代表取締役：ディコスタンゾ ニコラ）は、究極のリアリティと競争性を兼ね備える次世代レーシングシミュレーション『RENNSPORT（レンシュポルト）』をPlayStation（R）5向けに、本日2025年11月13日（木）に発売いたしました。発売を記念して、ゲームプレイ映像で本作の魅力を紹介する「ローンチトレーラー」も同時に公開しております。
PlayStation（R）5版『RENNSPORT』 ローンチトレーラー▼
https://x.gd/TJwCF
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334192&id=bodyimage1】
『RENNSPORT』は、e-sportsやレーシングファンのコミュニティ向けに作られた、究極のリアリティと競争性を兼ね備える次世代レーシングシミュレーション。現実と見間違うようなリアルなグラフィックで、実在する世界最高峰のレーシングサーキットを舞台にした白熱したレースを体感できます。プラットフォームを問わず仲間とプレイできるクロスプレイにも対応。
ダウンロード版のご購入はこちら： https://x.gd/o3xAR
本作は最新技術、公式コンテンツ、クロスプラットフォーム対応を組み合わせ、現代のシムレーシングにおける新たなスタンダードを目指したタイトルです。リアルな体験を求めるプレイヤーから、手軽に走りたいユーザー、さらには競技の舞台で腕を磨くドライバーまで、多様な層が参加しやすい点が特徴となっています。
≪『RENNSPORT』の主な特長≫
- 究極のリアリティと技術的精度
『RENNSPORT』は、これまでにない視覚的・技術的リアリズムを追求した次世代レーシングシミュレーションです。高度なフォトグラメトリー技術や、自動車メーカーと協力して開発された車両モデルにより、すべての車、トラック、ビジュアルがモータースポーツの現実を忠実に再現しています。
- クロスプレイを軸とした統合プラットフォーム
本作はクロスプレイ対応の統合プラットフォームとして設計され、コンソールと PC のプレイヤーが同じコースで競い合うことが可能です。進行データもプラットフォーム間で同期されるため、家庭用機から PC に環境を切り替えてもスムーズにプレイを継続できます。地域サーバーによる最大24名参加のオンラインレースにも対応しており、幅広い環境でのマルチプレイが可能です。
- 公式ライセンスとリアルなトラック
Porsche、BMW、Audi、Mercedes-AMG、Hyundai、Praga といったメーカーの公式車両、Monza、スパ・フランコルシャン、ニュルブルクリンク、富士スピードウェイ、ロードアトランタなどの有名トラックを収録。フォトグラメトリーと高精度物理エンジンにより、細部までリアルに再現されています。
- 多彩なゲームモード
自己ベスト更新やランキング挑戦に特化した「タイムトライアル」、すぐにレースを楽しめる「クイックレース」、スキル習得と成長をサポートするソロ用「チャンピオンシップ」、そして世界中のドライバーと競える幅広いオンライン対戦モードを搭載。
- eスポーツへの注力
本作は開発初期から競技シーンを想定して設計されており、モータースポーツ系eスポーツにおいて存在感を高めています。公式大会「RENNSPORT R1」には世界トップクラスのチームやドライバーが参加しており、Esports World Cup をはじめとする国際イベントで注目を集めています。
