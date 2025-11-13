¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿·³«È¯¡ÖOn Beauty¡Ê¥ª¥ó¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡Ë¥·¥êー¥º¡× ±Ç²è¡Øµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸ ¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡Ù ¿·µ¬Ï¿¤ê²¼¤í¤·¥Ü¥¤¥¹ÅëºÜ¥¾ー¥¬¥ó¥¥ó¥¹¥«¥ë¥×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼õÃíÈÎÇä
¥ª¥ó¥¥èー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÛ¬ ½¡ÆÁ¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥ëー¥ë¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ãæ³À ¹ÀÆó¡Ë¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡¢²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹ÅëºÜ¥¾ー¥¬¥ó¥¥ó¥¹¥«¥ë¥×¡ÊEMS¥Ø¥Ã¥É¡õ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¹¥Ñ¡Ë¡ØCL-OS¡Ù¤È¤Î¡¢±Ç²è¡Øµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸ ¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡Ù¢¨1¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤ò¼õÃíÈÎÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334185&id=bodyimage1¡Û
ËÜµ¡¼ï¡ÖCL-OS¡×¤Ï¡¢¥¯¥ëー¥ë¥é¥Ü¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¡ÖCL-ZKS¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤È¡¢Face¥âー¥É¡ÊÉ½¾ð¶Ú¥±¥¢¡Ëµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¡¢ËÜÂÎ¿§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¢¡ÉPowered by Onkyo¡É¥í¥´¡Ê¥Ü¥¤¥¹²»¼Á´Æ½¤¡Ë¤òÉÕÍ¿¤·¤¿¿·³«È¯¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿·³«È¯¤òµ¡¤Ë¡¢¡ÖOn¡á²»¡¢¥Ü¥¤¥¹¡×¤È¡ÖBeauty¡áÈþ¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·¾¦ºà¡ÖOn Beauty¡×¢¨2¥·¥êー¥º¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÈþÍÆµ¡´ï¤ä·ò¹¯µ¡´ï¡¢´ÉÍý·ò¹¯µ¡´ï¡¢¥³¥¹¥á¤È¤¤¤Ã¤¿³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀ½Â¤¡¦OEM¥áー¥«ー¤È¶¨¶È¤·¡¢¥¢¥Ë¥áIP¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢VTuber¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤ò´ë²è¡¦³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥êー¥ºÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹ÅëºÜ¥¾ー¥¬¥ó¥¥ó¥¹¥«¥ë¥×¡ÊEMS¥Ø¥Ã¥É¡õ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¹¥Ñ¡Ë¤ò³«È¯¡£º£¸å¡¢ÂèÆóÃÆ¡¢Âè»°ÃÆ¤È¿·¾¦ºà¤ò³«È¯¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤È¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ËÜÂÎÅ·ÌÌ¤ËºîÉÊ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥â¥Áー¥Õ¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¡Öµ´ÂÀÏº¤ÎÉã¡×¤È¡Ö¿åÌÚ¡×¤Ë¤è¤ë¿·µ¬Ï¿¤ê²¼¤í¤·¥Ü¥¤¥¹¤òÅëºÜ¡£ÅÅ¸»¥ª¥ó¤ä¥ª¥Õ¡¢Scalp¥âー¥É¡¢Face¥âー¥É¡¢²óÅ¾¥ì¥Ù¥ë¡¢EMSÅù¡¢³ÆÁàºî¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¬¥¤¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¤¥¹·×15¥ïー¥É¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÆ¬Èé¤äÉ½¾ð¶Ú¤Î¥±¥¢¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾°¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥¯¥í¥¹¤òÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò½©ÍÕ¸¶Å¹ÊÞ¡ÖONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-¡Ê²»¥¢¥Ë2¹æÅ¹¡Ë¡×¤Ë¤Æ11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë11:00¤è¤ê¡Ê¼õÃí¼õÉÕ³«»Ï¤Ï15:00¤è¤ê¡Ë¼Âµ¡Å¸¼¨¤ò¼Â»ÜÃ×¤·¤Þ¤¹¡£»îÍÑ¡¦¥Ü¥¤¥¹¤Î³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Å¹Æ¬ÀßÃÖ¤ÎÀìÍÑQR¥³ー¥É¤Ë¤Æ¼õÃí¼õÉÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¾°¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Î¡ÖA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡Ö´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×µÚ¤Ó¡¢¡Ö¥¹¥«¥ë¥×¡Ê¼ýÇ¼¡Ë¥Ýー¥Á¡×¡Ö¥Ø¥¢¥¥ã¥Ã¥×¥¿¥ª¥ë¡×¤òÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖONKYO DIRECT¡×¡¢½©ÍÕ¸¶Å¹ÊÞ¡Ö²»¥¢¥Ë2¹æÅ¹¡×¤Ë¤Æ¡¢11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë15:00¤è¤êÈÎÇä³«»ÏÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ±Ç²è¡Øµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸ ¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡Ù
Ì¡²è²È¡¦¿åÌÚ¤·¤²¤ë¤ÎÀ¸ÃÂ100¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤Ç¡¢2018～20Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡×Âè6´ü¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥·¥êー¥º¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ëÌÜ¶Ì¤ª¤ä¤¸¤Î²áµî¤Èµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡£
¾¼ÏÂ31Ç¯¡£µ´ÂÀÏº¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌÜ¶Ì¤ª¤ä¤¸¤Ï¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ÎºÊ¤òÁÜ¤·¤ÆÓÁÒÂ¼¤Ø¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£¤½¤ÎÂ¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯ºâ³¦¤òÎ¢¤Çµí¼ª¤ëÎ¶²ì°ìÂ²¤¬»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·ì±Õ¶ä¹Ô¤Ë¶Ð¤á¤ë¿åÌÚ¤Ï¡¢°ìÂ²¤ÎÅö¼ç¤Î»à¤ÎÄ¤¤¤¤ò·úÁ°¤ËÌ©Ì¿¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÂ¼¤òË¬¤ì¡¢µ´ÂÀÏº¤ÎÉã¤È½Ð²ñ¤¦¡£Åö¼ç¤Î¸å·Ñ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ½¹¤¤Áè¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÃæ¡¢Â¼¤Î¿À¼Ò¤Ç°ìÂ²¤Î¼Ô¤¬»´»¦¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¤½¤ì¤Ï¶²¤í¤·¤¤²ø´ñ¤ÎÏ¢º¿¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
À¼Í¥¿Ø¤Ë¤ÏÂô¾ë¤ß¤æ¤¡¢ÌîÂô²í»Ò¡¢¸ÅÀîÅÐ»ÖÉ×¤é¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè6´ü¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Î¤Û¤«¡¢µ´ÂÀÏº¤ÎÉã¤ò´Ø½ÓÉ§¡¢¿åÌÚ¤òÌÚÆâ½¨¿®¤¬±é¤¸¤ë¡£¡Ö·à¾ìÈÇ¡¡¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡¡ÆüËÜÇúÎö!!¡×¤Î¸Å²ì¹ë¤¬´ÆÆÄ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹F¡×¤ÎµÈÌî¹°¹¬¤¬µÓËÜ¡¢¡Ö¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡×¤ÎÉû´ÆÆÄ¡¦Ã«ÅÄÉôÆ©¸Ð¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¡£
¢£¸ø¼°HP¡§https://www.kitaro-tanjo.com/
