2025年11月22日 慶應義塾大学SFC研究所無料セミナー 「SFCと自然共生・循環ビジネス」開催 参加者募集！！
2025年11月22日、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス（SFC）にて開催される万学博覧会にて、『SFCと自然共生・循環ビジネス』のセッションが開催されます。
このセッションは、2025年1月に立ち上げた「自然共生・循環ビジネスコンソーシアム」（代表：一ノ瀬友博 慶應義塾大学 環境情報学部長／教授）による出展となります。本コンソーシアムには、SFCから多様な専門分野の教員が参画し、自然共生・循環ビジネスに関わる取組を進めることを目指しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334070&id=bodyimage1】
セッションでは、各教員の専門分野と自然共生・循環ビジネスというキーワードがどのように関わりあい、どのようなコラボレーションが生まれるのか、ざっくばらんに話し合い議論を行なっていきます。
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスの現地開催に加えて、オンラインも同時開催。
参加費無料！たくさんの方のご参加をお待ちしております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334070&id=bodyimage2】
セミナー概要
■タイトル：SFCと自然共生・循環ビジネス
■日時：2025年11月22日（土）14:30～16:00
■会場：慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスΩ12館またはオンライン
パネリスト
一ノ瀬友博（環境情報学部長／教授）
田中浩也（環境情報学部 教授）
中澤仁（環境情報学部 教授）
宮本佳明（環境情報学部 准教授）
和田直樹（環境情報学部 准教授）
小笠原慎（慶應義塾大学SFC研究所／株式会社ファーストクラス 代表取締役）
参加方法
■会場でのご参加の場合
https://expo.sfc.keio.ac.jp/2025/ja/orf/session/s01/
■オンラインでのご参加の場合
https://form.run/@ORF-20251122
お問い合わせ先
自然共生・循環ビジネスコンソーシアム ウェブサイト
https://www.keio-sfc.org/
自然共生・循環ビジネスコンソーシアム事務局
contact@keio-sfc.org
配信元企業：株式会社ファーストクラス
このセッションは、2025年1月に立ち上げた「自然共生・循環ビジネスコンソーシアム」（代表：一ノ瀬友博 慶應義塾大学 環境情報学部長／教授）による出展となります。本コンソーシアムには、SFCから多様な専門分野の教員が参画し、自然共生・循環ビジネスに関わる取組を進めることを目指しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334070&id=bodyimage1】
セッションでは、各教員の専門分野と自然共生・循環ビジネスというキーワードがどのように関わりあい、どのようなコラボレーションが生まれるのか、ざっくばらんに話し合い議論を行なっていきます。
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスの現地開催に加えて、オンラインも同時開催。
参加費無料！たくさんの方のご参加をお待ちしております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334070&id=bodyimage2】
セミナー概要
■タイトル：SFCと自然共生・循環ビジネス
■日時：2025年11月22日（土）14:30～16:00
■会場：慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスΩ12館またはオンライン
パネリスト
一ノ瀬友博（環境情報学部長／教授）
田中浩也（環境情報学部 教授）
中澤仁（環境情報学部 教授）
宮本佳明（環境情報学部 准教授）
和田直樹（環境情報学部 准教授）
小笠原慎（慶應義塾大学SFC研究所／株式会社ファーストクラス 代表取締役）
参加方法
■会場でのご参加の場合
https://expo.sfc.keio.ac.jp/2025/ja/orf/session/s01/
■オンラインでのご参加の場合
https://form.run/@ORF-20251122
お問い合わせ先
自然共生・循環ビジネスコンソーシアム ウェブサイト
https://www.keio-sfc.org/
自然共生・循環ビジネスコンソーシアム事務局
contact@keio-sfc.org
配信元企業：株式会社ファーストクラス
プレスリリース詳細へ