堂々と肩書を名乗る！プロとしての高い意識とアクションを愛する気持ちの表れ！パワー系アクション俳優の先駆者 大東賢監督作品アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
日本アクション映画界の変革者、パワー系アクション俳優の先駆者として日本アクション映画界に名乗りを上げた大東賢さんの独自のポジショニングとブランディングを解説します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333989&id=bodyimage1】
☆独自のポジショニングとブランディング
多くのアクション俳優がスピードやアクロバットを競う中で、「パワー系」という独自の強みを明確に打ち出すことで、差別化を図り、ニッチな分野でパワー系アクション俳優の先駆者として第一人者としての地位を確立しました。これは、競争の激しいエンターテイメント業界において非常に有効なことです。
☆プロ意識と自信の表れ
アームレスリング元日本王者という経歴や武道経験等に絶対的な自信があるからこそ、堂々とその肩書きを名乗ることがでる。これはプロとしての高い意識の表れです。
☆目標設定と牽引力
自らジャンルを名乗ることで、そのジャンルを極めるという強い決意が感じられます。また、後進の「パワー系」を目指すアクション俳優たちにとっての指標や目標となります。
一般的な俳優は、世間やメディアからの評価や役柄によってイメージが固まることが多い中、大東賢さんのように自らの意志で明確な肩書きを掲げる姿勢は、現代的なセルフプロデュース能力に長けている証拠であり、大東賢さんの活動に対する真摯な向き合い方が伝わってきます。
大東賢さんは正に、日本で「パワー系アクション」を確立した先駆者となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333989&id=bodyimage2】
『パワー系アクション俳優の大東賢（だいとう けん）監督プロフィール』
生年月日 １９６８年４月２１日
出身地 大阪府吹田市
居住地 大阪府四條畷市
映画監督 アクション映画監督 アクション監督 パワー系アクション俳優（日本では先駆者、アジアでは希少な存在）
井高野小学校卒業
井高野中学校卒業
茨木西高等学校卒業
教文研ゼミナール卒業
公務員専門学校卒業
奈良産業大学卒業 法学部 法学科 法学士
奈良産業大学公式野球部（明治神宮大会ベスト８チーム所属、湯舟敏郎が先輩（元阪神タイガース投手）
怒りのウォッシャーオリャー 作詞家
パワー・オン・パワー！ 作詞家 アマゾン、ヤフー、楽天等で発売中
握力有名人名簿掲載 日本アクション俳優握力No.1
ラジオ番組『アクション俳優バカ一代』元パーソナリティ スポンサー
元登別伊達時代村 アクション部 青空JAC
アクションサービス 元代表
株式会社pag事務局 元代表取締役社長
三重県アームレスリング連盟元会員 ララパーク杯優勝
芸能プロダクション、パワーアクショングロウ所属
ゴング格闘技杯アームレスリング大会優勝
アームレスリング元日本チャンピオン
カンフーアームレスラー
劇団パワーアクショングロウ 元団長
日本少林寺拳法連盟 弐段 関西大会出場 市民大会優秀賞
タレントスクール講師 元創叡タレントスクール等 殺陣師 演出等
元近畿郵政局国家公務員 郵便局職員（営業のスキルで海外研修生候補に）
株式会社丸八真綿（営業）
リファイン千里中央 元フィットネスインストラクター
大阪府アームレスリング連盟 元理事 元レフリー
