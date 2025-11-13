「できない」を「できる」に変える挑戦――IRIS Angel、世界配信からお台場の大舞台へ
【報道資料】
IRIS Angel、デビュー曲が160万回再生を突破！
障害者と健常者が共に輝く“インクルージョンアイドル”、お台場1万人イベント出演へ
今年4月に全国CD＆世界配信デビューを果たした“インクルージョンアイドル” IRIS Angel（アイリスエンジェル）。
キャパ400人の会場を満席にしたデビューライブ以降、快進撃を続けている。
デビュー曲「天使のお仕事」のミュージックビデオは、公開からわずか数カ月で160万回再生を突破。
国内外から多くの反響が寄せられており、11月30日にはお台場で開催される1万人規模の大型イベントへの出演も決定した。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333899&id=bodyimage1】
IRIS Angelには、ダウン症候群・4pマイナス症候群といった知的障害のあるメンバーが在籍し、“アイドル”として社会に希望を届ける。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333899&id=bodyimage2】
左から
オレンジ担当：清野優里（せいのゆり）４ｐマイナス症候群
パープル担当：岩下絢音（いわしたあやね）知的障害
グリーン担当：酒井萌（さかいめぐ）ダウン症候群
彼女たちが「アイドル」としてデビューし、ステージで輝く姿は、これまでの芸能界・音楽業界の常識を大きく変える出来事となった。
デビュー前、歌の音程が取れず、ダンスのステップも揃わず、リズムも掴めなかった。
「記憶が苦手で振付や歌詞を覚えるのは難しいからアイドルはできない」と言われたメンバーもいた。
しかし、地道なトレーニングを重ね、現在ではカンペ動画無しで１曲歌い踊り切るまでに成長した。
障害のある人が“憧れの存在”としてステージに立ち、世の中を明るく照らす姿は、多様性社会の実現を目指す日本において、まさに新しい時代の象徴といえる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333899&id=bodyimage3】
「IRIS Angel」のプロデューサー兼メンバーを務めるのは、芸能活動３０年の実績を持つ吉野みずほ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333899&id=bodyimage4】
彼女は次のように語る。
「IRIS Angelの存在が、誰かの希望の光になってほしい。障害があるからと、色んな事を諦めている方に、誰でも才能があり、努力次第でその可能性は無限大です。」
「IRIS Angelが障害者と健常者をつなぐ架け橋となり、お互いを知り、インクルージョンな世の中を作りたい。そして、IRIS Angelというグループは“開かれた存在”であるべきだと思っています。」
この想いのもと、来年の新曲披露に向けて新メンバー＆バックダンサーオーディションの開催が決定した。
「私もIRIS Angelのようなアイドルになりたい」という声が全国から寄せられており、
障害の有無を問わず人材を募集し、今回のオーディションを通じて新たな仲間を迎え入れる予定だ。
オーディション詳細はこちら
https://sh-ent.net/iris-angel/archives/164
障害者も健常者も共に通える「吉野みずほインクルージョンアイドルスクール」開校
さらに、オーディションと並行して、障害の有無に関係なく通える
「吉野みずほインクルージョンアイドルスクール」が開校された。代表の吉野みずほはこう語る。
今は、障害があった場合、「アイドルを目指す」ことすら憚れる状況です。
