「そのBtoB-EC、発注担当者に“嫌われて”いませんか？」 導入失敗の分岐点は「買い手の視点」。取引先から“喜んで使われる”BtoB-ECの条件を徹底解説したコラムを株式会社サンクユーが公開。

「そのBtoB-EC、発注担当者に“嫌われて”いませんか？」 導入失敗の分岐点は「買い手の視点」。取引先から“喜んで使われる”BtoB-ECの条件を徹底解説したコラムを株式会社サンクユーが公開。