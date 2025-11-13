iPhone修理アイサポ【市ヶ谷駅前店】が令和7年11月13日（木）新たにオープン！
株式会社ギア（本社：東京都新宿区、運営代表者：望月弘晃）はiPhone修理フランチャイズ事業において、アイサポ市ヶ谷駅前店を令和7年11月13日（木）に新たにオープンしました。
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332532&id=bodyimage1】
■アイサポ市ヶ谷駅前店より皆様へ
この度、11月13日（木）に『iPhone修理アイサポ市ヶ谷駅前店』が新たにオープンしました。
当店は、JR東日本 中央・総武線「市ヶ谷駅」改札や、東京メトロ有楽町線・南北線、都営新宿線「市ヶ谷駅」3番出口から徒歩約2分の場所にある書店「文教堂書店 市ヶ谷店」店内にございます。
書籍・雑誌・文房具の販売を通じて、地域の皆様に長年親しまれてきた「文教堂」の一員として、生活に役立つ総合サービスをご提供しております。
修理中の待ち時間には、店内でゆっくりと本や文具をお選びいただいたり、時間を有効に使うことが可能です。
お子様からご年配の方まで、どなたでもお気軽にご利用いただけるお店です。
iPhoneのガラス割れ修理・液晶交換・バッテリー交換・カメラ不具合・スピーカーの不良・充電口の接触不良・水没復旧・電源トラブルなど、幅広い症状に対応可能です。
「ちょっと画面の調子がおかしい」「バッテリーが弱ってきたかも」など、どんな小さなお悩みでも構いません。
皆様の大切なiPhoneを、一台一台丁寧に対応させていただきますので安心してお預けいただけます。
iPhone・iPadの不具合でお困りの際は、ぜひアイサポ市ヶ谷駅前店にお任せください。
ご来店お待ちしております。
【アイサポ市ヶ谷駅前店店舗概要】
所 在 地：〒102-0076
東京都千代田区五番町3番1 文教堂店内
営業時間：13時～21時まで営業中（最終受付 20時）
電話番号：0120-401-819
iPhone修理アイサポ市ヶ谷駅前店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpoichigaya/
アクセス方法：
●JR/東京メトロ/都営線「市ヶ谷駅」出口より徒歩約2分
●東京メトロ有楽町線 麹町より徒歩約6分
●都営バス 市ヶ谷駅バス停より徒歩約1分
【駐車場】コインパーキングあり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332532&id=bodyimage1】
■アイサポ市ヶ谷駅前店より皆様へ
この度、11月13日（木）に『iPhone修理アイサポ市ヶ谷駅前店』が新たにオープンしました。
当店は、JR東日本 中央・総武線「市ヶ谷駅」改札や、東京メトロ有楽町線・南北線、都営新宿線「市ヶ谷駅」3番出口から徒歩約2分の場所にある書店「文教堂書店 市ヶ谷店」店内にございます。
書籍・雑誌・文房具の販売を通じて、地域の皆様に長年親しまれてきた「文教堂」の一員として、生活に役立つ総合サービスをご提供しております。
修理中の待ち時間には、店内でゆっくりと本や文具をお選びいただいたり、時間を有効に使うことが可能です。
お子様からご年配の方まで、どなたでもお気軽にご利用いただけるお店です。
iPhoneのガラス割れ修理・液晶交換・バッテリー交換・カメラ不具合・スピーカーの不良・充電口の接触不良・水没復旧・電源トラブルなど、幅広い症状に対応可能です。
「ちょっと画面の調子がおかしい」「バッテリーが弱ってきたかも」など、どんな小さなお悩みでも構いません。
皆様の大切なiPhoneを、一台一台丁寧に対応させていただきますので安心してお預けいただけます。
iPhone・iPadの不具合でお困りの際は、ぜひアイサポ市ヶ谷駅前店にお任せください。
ご来店お待ちしております。
【アイサポ市ヶ谷駅前店店舗概要】
所 在 地：〒102-0076
東京都千代田区五番町3番1 文教堂店内
営業時間：13時～21時まで営業中（最終受付 20時）
電話番号：0120-401-819
iPhone修理アイサポ市ヶ谷駅前店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpoichigaya/
アクセス方法：
●JR/東京メトロ/都営線「市ヶ谷駅」出口より徒歩約2分
●東京メトロ有楽町線 麹町より徒歩約6分
●都営バス 市ヶ谷駅バス停より徒歩約1分
【駐車場】コインパーキングあり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
プレスリリース詳細へ