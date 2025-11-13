化粧品製造・販売・輸出入を行うSonotas株式会社、デジタルアセット管理システム「CIERTO」を導入
株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：三村博明、以下VPJ）は、化粧品製造・販売・輸出入を行うSonotas株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：トーン アンドリュー ウィリアム、以下Sonotas）が、VPJが開発・提供するデジタルアセット管理システム「CIERTO」を導入したことを発表いたします。
CIERTO導入の背景
Sonotasでは従来、海外製DAMシステム（Bynder）を利用していましたが、為替変動によるコストの増減や日本語非対応のサポート、柔軟な権限設定が行えないことによる運用リスクなど、日常業務の効率性と安全性に課題を抱えていました。こうした状況を改善するために導入した「CIERTO」によって、日本語に最適化されたメタデータ設定と検索機能でコンテンツ活用のスピードが大幅に向上しました。ブランドごとのアカウント発行や権限管理により、安全かつ整理されたコンテンツ運用を実現しています。さらに、販売店・海外拠点への迅速なコンテンツ共有やECサイトやSNSに向けた画像変換などにより、業務効率が大幅に向上しています。
CIERTO導入による効果
● 国内サポートと柔軟な料金体系
日本語サポートと拡張可能な料金プランで、安心かつ持続可能な運用を実現
● ブランド単位の安全なコンテンツ管理
ブランドごとにエリアを分けて運用し、権限設定で誤使用・誤削除を防止
● EC・SNS運営の効率化
画像・動画の変換機能で媒体仕様に即応。制作依頼を削減し、販促スピードアップ
● 安全な外部共有
閲覧期限付きゲストリンクやウォーターマークにより、安全かつ効率的なデータ共有を実現
今後の展望
Sonotasは今後、Shopify連携やCIERTO PIMの導入を通じて、商品情報と販促コンテンツを一元化し、EC運営のさらなる効率化を進めていきます。また、海外展開に合わせた運用強化や、頻繁なアップデートによる機能拡張を活かし、ブランドとビジネスの拡大を支える情報基盤としてCIERTOを活用していきます。
Sonotas株式会社について
Sonotas株式会社は2006年設立の化粧品製造・販売および輸出入企業です。2007年にスキンケアブランド「STEAMCREAM」を立ち上げ、その後メンズコスメ「CIGARRO」を展開。英国・中国に進出し、今後は米国市場への参入も予定しています。『ナチュラルコミットメント』を掲げ、自然由来成分の使用やサステナブルなパッケージ、再利用可能な販促物の導入など、環境に配慮した事業活動を推進しています。
【CIERTOについて】
「CIERTO」は、デジタルアセットマネジメント（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合した国内唯一のDXソリューションです。DAMは画像や動画そしてグラフィックス等のデジタルアセットの情報管理を行い、各種媒体・コンテンツの制作そして配信を支援します。一方PIMは商品情報を管理する事により、ECやWebそしてカタログ等の販促媒体に向けて、商品に関わる詳細な情報と、商品写真や動画をDAMとの連携によりシームレスに配信します。この様にDAMとPIMを統合した「CIERTO」の基本的な概念は、情報の一元管理とフォーマットの異なる媒体に向けたワンソースマルチチャネル配信、これによる生産性の向上とブランディングの統一を実現する事です。
「CIERTO」は日本国内における実績と先進性を評価され、総務省が支援する「ASPICクラウドアワード」において2019年に総合グランプリ、2024年には「CIERTO PIM」が準グランプリを受賞しています。現在「CIERTO」は、業種や業界を問わず、事業活動において媒体・コンテンツを活用する多くの企業のDX推進を支援する革新的なソリューションとして、幅広く導入されています。最先端AI機能やクラウドストレージ連携、オンラインコミュニケーションなど最新技術をいち早く取り入れ、進化し続けるDXソリューションです。