サイオステクノロジー株式会社

サイオステクノロジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：喜多伸夫、以下、サイオステクノロジー）は、APIマネジメントプラットフォームのリーディング企業である Kong 株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：有泉大樹、以下、Kong）が主催する「Kong Japan Partner Award 2025」で「Service Partner of the Year」を受賞したことをお知らせします。

【「Kong Japan Partner Award 2025」の概要】

「Kong Japan Partner Award」は、企業がデジタル社会において持続的に成長するために不可欠な「APIファースト」アプローチ で、企業のデジタルトランスフォーメーションを支援し、Kongのビジネスに顕著な貢献をしたパートナー企業に授与されるものです。

【「Service Partner of the Year」の受賞理由】

高品質なプロジェクト推進と技術者の育成に尽力した点に加え、ユーザー向けイベントの開催など新たな取り組みを積極的に実施する姿勢が評価されました。これらの取り組みが、サービスパートナーとしての価値を高め、市場の発展に寄与したと認められ、今回の受賞に至りました。

【両社のコメント】

Kong株式会社 代表取締役社長 有泉大樹

「Kongビジネスの発展において、パートナー企業様の存在とご支援は不可欠であり、深く感謝申し上げます。今年はパートナー企業様のお力添えもあり、 日本で初めての年次イベント『Kong API Summit Japan2025』を開催することになりました。多数のお申し込みをいただき、APIに対する期待の高まりを感じております。

APIは、異なるもの同士を結びつけ、新たな価値と、限りない未来と可能性を生み出す力を持っています。そしてこの APIのつなぐ力で、日本の社会をより強く、そして良く変えていく。それがAI時代を動かす原動力と共創の『APIファースト』であり、Kong Japanの社会に対するミッションです。

来年度も、さらなる飛躍を目指し、多くの挑戦に取り組んでまいります。引き続き、パートナーの皆様にはご支援を賜ることになると存じますが、共にすべての企業をAPIファーストへと導くことで、日本社会と産業の持続的成長を後押ししていきたいと考えております。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます」

サイオステクノロジー株式会社 執行役員 APIソリューションサービスラインヘッド 二瓶司

「このたびは Service Partner of the Year に選出いただき、誠にありがとうございます。当社は、いち早く Kong の機能性や将来性に着目し、日本国内での普及に尽力してまいりました。今後も、クラウドをはじめとするDXの技術領域に注力し、Kongの価値を最大限に利活用できるよう、お客様と市場の発展に貢献してまいります」

また、サイオステクノロジーは、Kongが発表した「APIファースト共創宣言」に賛同します。日本企業がAPIを重要な戦略資産として活用するDXの時代において、「APIファースト共創宣言」はAPI推進に大きく貢献する活動だと確信しています。今後は、Kongならびに参画企業とともに、革新的なソフトウェア技術を追求し、日本における安全で持続可能なAPIエコシステムの構築に貢献してまいります。

「APIファースト共創宣言」の詳細は、https://jp.konghq.com/news/apifirst-codeclarationをご覧ください。

■サイオステクノロジーについて

サイオステクノロジーは、Linuxに代表されるオープンソースソフトウェアを活用したシステムインテグレーションを原点とし、自社開発ソフトウェアおよびSaaSの販売とサービスを行っています。直近では、クラウドをはじめとするDXの技術領域に注力し、AIの活用支援や次世代を支える製品とサービスを提供しています。これからも革新的なソフトウェア技術を追求し、世界のIT産業に影響力のある存在となって価値を創造し、社会の発展に貢献してまいります。

詳細情報は、https://sios.jp をご覧ください。

■Kong について

API マネジメントプラットフォームのリーディング企業である Kong は、グローバルにおける API マネジメントの分野で高い評価を受けており、世界中の企業が「 API ファースト」企業になることを使命としています。世界で最も採用されている API ゲートウェイ上に構築された Kong の統合クラウド API プラットフォームは、 API の構築・運用・管理のライフサイクル全体を一気通貫で提供することで開発者の生産性を高めると同時に、高速かつセキュアで拡張性のある製品とサービスにより、ビジネスのデジタル体験を向上させ、イノベーションを加速します。詳細はウェブ、SNSをご覧ください。

会社概要：https://jp.konghq.com

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/kong-japan/

Facebook：https://www.facebook.com/KongJapan.official

X：@KongJPN（https://X.com/KongJPN）

お問い合わせ：info-jp@konghq.com

■お客様のお問い合わせ先（記事掲載の場合はこちらをご利用ください）

サイオステクノロジー株式会社

APIソリューションサービスライン 担当：二瓶

お問い合わせフォーム：https://mk.sios.jp/PS_API_Inquiry.html