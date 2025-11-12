ＪＡ共済連が提供する「ＪＡ共済アプリ」の新機能『交通安全マップ』にArea Markerが採用されました

株式会社ゼンリンデータコム

株式会社ゼンリンデータコム（所在地：東京都港区芝浦、代表取締役社長：清水 辰彦）が提供するArea Marker（エリアマーカー）が、ＪＡ共済連のスマートフォン用アプリ「ＪＡ共済アプリ」内で2025年11月12日（水）から提供開始された新機能『交通安全マップ』に採用されました。

■ＪＡ共済アプリ

お手元で契約確認やJAと連絡が取れる、ＪＡ共済の公式スマートフォンアプリです。防災対策や災害時のサポート、日頃の暮らしのサポートにもお役立ていただけます。

https://mypagecp.ja-kyosai.or.jp/jakyosaiapp/

■『交通安全マップ』

全国各地で発生した過去の交通事故データを地図上にわかりやすく表示することで、各地域における危険箇所や事故傾向を把握・分析できる情報提供ツールです。生活圏内に潜む危険を認識し、交通事故を“自分ごと”として感じていただくことで、児童の登下校時における交通事故の未然防止、 並びに地域住民の交通安全意識の向上に資することを目的としています。

■ＪＡ共済アプリ版『交通安全マップ』開発の目的

本システムはＪＡ共済連が2025年9月10日（水）からＷｅｂ上で公開を開始していますが、Ｗｅｂ版は学校や自治体などで開催される交通安全教室での活用、小学生を対象とした家庭内・教育現場における交通安全指導等の交通安全教育で活用いただくことを想定し、ＰＣやタブレットでの使用に最適化したシステムになっていました。今回当社のAreaMarkerを活用して開発したアプリ版は、手軽に日常の交通安全対策に活用いただくことを目的としており、ＪＡ共済アプリを活用したスマートフォンによる日常使いに最適化したシステムとなっています。

■画面イメージ

地点検索機能

ルート検索機能

【許諾番号】 Z25LD第3375号

会社概要

会社名 ：株式会社ゼンリンデータコム（https://www.zenrin-datacom.net/）

本社 ：東京都港区芝浦3-1-1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 22階

代表者 ：代表取締役社長 清水 辰彦

設立 ：2000年4月13日

資本金 ：2,283,010千円

事業内容 ：□ITS事業 高精度な地図データを活用したテレマティクス事業

□ネットサービス事業 地図をベースとした法人向け付加価値情報サービス

□コンシューマー向け事業 「ゼンリン地図ナビ」「いつもNAVI」「GODOOR」を

はじめとする地図・ナビゲーションサービス

□未来先進事業 リアルタイムセンシング技術による高精度地図・3次元地図

従業員数 ：425名（2025年4月1日現在）