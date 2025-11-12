アコーディア・ガーデン蜂ヶ峯（山口）がリニューアルオープン ファミリーで楽しめるパットパットゴルフ場も同時リニューアル







～今年4月リニューアルの和木ゴルフ倶楽部に隣接、トラックマンレンジ常設練習場～株式会社アコーディア・ゴルフ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：三好 康之、以下「当社」）は、ゴルフ練習場「アコーディア・ガーデン蜂ヶ峯（はちがみね）」（山口県玖珂郡和木町、以下「AG蜂ヶ峯」）において、このたび改装工事が完了し、リニューアルオープンいたしましたのでお知らせいたします。

県内最大級の300ヤード・天然芝のフィールド。奥側に和木GCの

練習場打席がある。一番奥に見えるのは瀬戸内海。



左から）内装を一新したフロント周り、備品を一新した打席、張り替えられたターゲットグリーン





左から）8月導入済みのトラックマン、敷地内の「パットパットゴルフ場」もリニューアル



※AG 蜂ヶ峯への「トラックマン導入」に関してはこちらのプレスリリースをご参照ください。

2025年7月15日付「弾道測定器『トラックマン レンジ』を ゴルフ練習場5カ所に新規導入」

https://www.accordiagolf.com/corp/file/pdf/press_20250714133357.pdf



https://digitalpr.jp/table_img/2726/120715/120715_web_2.png



左から）クラブハウス外観、幸せを運ぶ蝶が舞うフロント・ロビー、コースの緑と調和したレストラン

左から）きれいになった女性パウダーコーナー、シャンプーバーを新設した女性浴室、8月に新設した LED ビジョン



山口県の東端、和木町に位置するAG蜂ヶ峯は、隣接する岩国市内および大竹市内（広島県）から約20分でアクセス可能なゴルフ練習場です。県内最大級を誇る300ヤードのフィールドは、全面天然芝のフェアウェイを有し、フラットで横幅も広く、ドライバーからアプローチまで本コースをイメージした練習がお楽しみいただけます。また、本年4月にクラブハウスのリニューアルを行った当社運営の「和木ゴルフ倶楽部」と隣接しており、両施設の打席が向かい合うユニークな作りになっています。今回のリニューアルでは、クラブハウス内装の一部や打席のマットおよび仕切り板を一新したほか、一部のターゲットグリーンの芝を張り替えるなどで明るく心地よくかつリフレッシュが可能な練習時間をお過ごしいただけるようになりました。また、本年8月には県内でも数少ないレーザー弾道測定器トラックマンレンジを導入しており、プロショップ商品の充実や、グリップ交換への対応など、ご来場いただくお客さまに大変好評頂いております。さらに、AG蜂ヶ峯は隣接する和木町営「蜂ヶ峯総合公園」に来園されるファミリー層にもパターゴルフがお楽しみいただける「パットパットゴルフ場」を併設しており、こちらもコースマットなどをリニューアルしました。リニューアルしたこの機会にぜひAG蜂ヶ峯にご来場ください。当社は今後も幅広いゴルファーにとって身近で気軽に通えるゴルフ練習施設とサービスを提供してまいります。アコーディア・ガーデン蜂ヶ峯 施設概要＜主な改装場所＞株式会社アコーディア・ゴルフは2003年のブランド創設以来、年齢や性別に関係なく誰もがカジュアルに楽しめるスポーツ・レジャーとしてのゴルフ環境の提供を目指し、ゴルフ場およびゴルフ練習場を運営してまいりました。2025年に「総合レジャー企業」を目指す平和グループの一員となり、同グループのＰＧＭ（パシフィックゴルフマネージメント(株)）保有の149のゴルフ場を合わせ、世界最大のゴルフ場保有会社となりました。当社は現在、1都1道2府32県に172のゴルフ場と26の練習場を運営しており、うち5カ所はハイグレードブランド「ＧＲＡＮＤ」として運営しています。2017年、2019年には成田ゴルフ倶楽部にて米国PGATOURチャンピオンズが開催され、2019年から2024年（うち2020年を除く）には習志野カントリークラブにて米国PGATOURトーナメントが開催されました。当社は、豊かで上質なハイグレードなゴルフ機会の提供はもちろん、ゴルファーの満足度の向上のため、誰もが身近で、気軽にゴルフを楽しんでいただけるよう、今後も皆さまに選ばれるゴルフ運営会社を目指してまいります。公式予約サイトhttps://www.accordiagolf.comコーポレートサイトhttps://www.accordiagolf.com/corp/本件に関するお問合わせ先株式会社アコーディア・ゴルフ 広報部Email: pr@accordiagolf.com関連リンクアコーディア・ガーデン蜂ヶ峯 Webサイトhttps://www.accordiagolf.com/practice/hachigamine/和木ゴルフ倶楽部 Webサイトhttps://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/yamaguchi/waki/