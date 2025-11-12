「10分でまるごと理解！経営者視点の身に付け方」についての資料を無料公開！｜株式会社LDcube

株式会社LDcube

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、「10分でまるごと理解！経営者視点の身に付け方」を無料公開しましたので、お知らせします。

当社のWebサイトや展示会を通じて、経営者視点を身に付けたい、拠点・店舗責任者に経営者視点を持ってもらいたい、次世代の経営リーダー候補を育成したい、というご相談を多数いただいております。

当社では、そのような経営者視点を高めたいと考えている経営者や経営幹部候補の方々や、次世代の経営リーダー育成を担っている人事ご担当の方々へ貢献すべく、「10分でまるごと理解！経営者視点の身に付け方」を無料公開いたしました。

資料をダウンロードする :https://ldcube.jp/downloadlist/management_perspective

◆「10分でまるごと理解！経営者視点の身に付け方」概要

経営者視点の定義から経営者視点を養うために必要な知識やスキル、勉強する効果的な5つの方法などを詳しく解説した資料です。

＜この資料でわかること＞

- 経営者視点を養うために必要な知識やスキル- 経営者視点を勉強する効果的な5つの方法- 経営者視点を活用しトレーニングする方法

＜こんな方におすすめ＞

- 経営者視点を高めたいと考えている経営者や経営幹部候補の方々- 経営者と経営者候補の育成を担っている人事ご担当

◆「10分でまるごと理解！経営者視点の身に付け方」目次

1章 経営者視点とは

2章 経営者視点を養うために必要な知識やスキル

3章 経営者視点を勉強する効果的な5つの方法

4章 経営者視点を活用しトレーニングする方法

5章 経営者視点を実践学習する経営シミュレーション

6章 経営シミュレーションならBiz-Exがおすすめ

7章 事業継承プログラムとしてのBiz-Ex導入事例

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、

人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。

60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。

LDcubeは、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。

人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。

LDcubeは、研修スタイルなどの方法論にこだわらず、お客さまと伴走し、お客さま組織の人材育成に貢献していきたいと考えています。

今回のテーマである経営者視点を養うためには、戦略、ファイナンス、リーダーシップ、マネジメントなどビジネス全般についての理解が不可欠です。その上で、従業員の立場や特定の部門の立場から組織を見るだけではなく、全体を俯瞰（ふかん）して捉える訓練をしていく必要があります。そのような経営者視点を養うツールとして経営シミュレーションがおすすめです。

株式会社LDcubeでは経営シミュレーションプログラム「Biz-Ex」の提供を行っています。無料のデモ体験会なども行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

