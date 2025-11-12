伝統とテクノロジーの融合―VRChat上で、能登・輪島の重蔵神社公式ワールドがオープン

Sola株式会社ワールド全体の様子

伝統文化とメタバースが出会う、新しい参拝体験

Sola株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：吉村慶介）は、石川県輪島市に鎮座する重蔵神社（じゅうぞうじんじゃ）のバーチャル空間、「"Wajima Juzo Shrine - 輪島 重蔵神社 -"」をVRChat上に公開しました。

伝統と自然が息づく能登の地にある神社を、世界中の人々がオンライン上で体験できる新たな試みとなります。

震災で失われた風景を、デジタルの力で未来に残す

2024年の能登半島地震により、重蔵神社を含む地域は甚大な被害を受けました。

Solaは、地域の復興に寄与することを目的として、重蔵神社および北陸先端科学技術大学院大学（JAIST）の協力を受け、被災前の姿と祈りを残すデジタルアーカイブとして、VRChat上に“バーチャル重蔵神社”として再構築し、国内外から訪問・参拝が可能な環境を整えました。

拝殿バーチャル重蔵神社の主な特徴

１. VRChat上で実際に参拝体験

ユーザーは、アバターを通じて境内を歩き、参拝やおみくじ体験ができます。

２. リアルな再現

鳥居、拝殿、参道、弓道場、周囲の自然と細部にわたって、再構築。

子安社金毘羅社・秋葉社・白山社弓道場

【VRChat内でのアクセス情報】

ワールド名：Wajima Juzo Shrine - 輪島 重蔵神社 -

プラットフォーム：VRChat

公開日：2025年11月11日

アクセスリンク：https://vrchat.com/home/launch?worldId=wrld_cf8cde03-1aec-4e1b-af6f-a8c372cd3056

Matching HUB Hokuriku 2025へ出展します

Solaは、2025年11月13日（木）～14日（金）に開催される、北陸先端科学技術大学院大学（JAIST）主催の産学官金連携マッチングイベント「Matching HUB Hokuriku 2025」に、本バーチャル空間を出展します。

※Solaのブース展示は11月14日（金）のみとなります。

イベント詳細はこちら(https://matching-web.jaist.ac.jp/portal/)

【重蔵神社について】

所在地：石川県輪島市河井町4-69

創建：天平勝宝八年（756年）

主祭神：天冬衣命（あめのふゆきぬのみこと）、大国主命（おおくにぬしのみこと）

公式サイト：https://juzo.or.jp/

【北陸先端科学技術大学院大学（JAIST）について】

北陸先端科学技術大学院大学（JAIST）は、「知識科学」「情報科学」「マテリアルサイエンス」などを中心に、最先端の研究教育を行う国立の大学院大学です。

産学官連携を積極的に推進し、地域のイノベーション創出や文化継承にも取り組んでいます。

国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学

所在地：石川県能美市旭台1-1

設立：1990年

学長：寺野 稔

URL：https://www.jaist.ac.jp/

【Sola株式会社について】

2008年の創業時から、自社社員による内製型の開発にこだわって、ITインフラの設計構築、業務システム開発、スマートフォンアプリ開発を行っているIT企業。

所在地：東京都千代田区

代表取締役：吉村慶介

事業内容：ITインフラの設計構築、ソフトウェアの受託開発、Webマーケティング、自社製品開発と販売

URL：https://www.sola-air.com/