株式会社Diarkis 代表取締役 CEO 高橋信頼、U.S.-Japan Council にメンバーとして参画

株式会社Diarkis

リアルタイム通信基盤「 Diarkis 」の開発、提供を行う株式会社 Diarkis（所在地：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：高橋 信頼、以下 Diarkis ）は、代表取締役 CEO の 高橋信頼 が、米国と日本の相互理解と連携強化を目的とする非営利団体「 U.S.-Japan Council（USJC）」 にメンバーとして参画したことをお知らせいたします。

・U.S.-Japan Council（USJC）について

U.S.-Japan Council（USJC）は、米国と日本の関係強化を目的として設立された非営利団体です。両国の多様な分野のリーダーを結びつけ、人と人とのつながりを通じて信頼を築き、相互理解を促進し、共通の課題に取り組むことの重要性を強調しています。

同団体はプログラムやネットワークを通じて、持続可能な社会課題の解決に貢献するリーダーを育成・連携させる活動を行っています。

・Annual Conference 2025 に参加

「U.S.-Japan Council Annual Conference 2025」は、2025年10月にハワイ州ホノルルで開催され、会員・非会員を含む650名以上のリーダーが参加しました。

特別ゲストとして、ハワイ州前知事ジョン・グリーン氏および広島県知事湯崎英彦氏が登壇しました。

同カンファレンスには、Diarkis 代表の高橋も出席し、米国と日本の官民・学術各分野のリーダーと交流を深め、リーダーシップ、協働、イノベーションに関する意見交換を行いました。

高橋は、「米国と日本の間に存在する深く揺るぎない絆を現地で直接感じ、その信頼と相互理解に基づく関係を今後も強く維持していく重要性を改めて実感しました。」とコメントしています。

・株式会社 Diarkis について

株式会社Diarkis は、「リアルタイム通信」における様々な課題を、テクノロジーを用いて解決する豊富な経験と実績を有する技術者集団です。我々は、当社のミッション「We connect the dots of the digital world」に基づき、Diarkis を介して「人」と「物」を相互につなげられる存在になることで、多種多様の業界のデジタル空間上におけるインフラとなることを目指しております。

コーポレートサイト：https://diarkis.io/ja