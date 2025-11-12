freee¤¬¥Ù¥ó¥Á¥ãー·¿»ö¶È¾µ·Ñ¤Î¶¨»¿¥Ñー¥È¥Êー¤Ë²ÃÆþ
Ãæ¾®´ë¶È¤Î¸å·Ñ¼Ô¤¬¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´Ä¶À°È÷¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ù¥ó¥Á¥ãー·¿»ö¶È¾µ·Ñ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¡¦»³ÌîÀé»Þ¡Ë¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢CEO¡§º´¡¹ÌÚÂçÊå¡¢°Ê²¼¡Öfreee¡×¡Ë¤¬¶¨»¿¥Ñー¥È¥Êー¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöË¡¿Í¤Ï¡¢2018Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¡Ö¥¢¥È¥Ä¥®¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤òÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢³Ø¤Ó¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¤ä¡¢Ãæ¾®´ë¶ÈÄ£¼çºÅ¡Ö¥¢¥È¥Ä¥®¹Ã»Ò±à¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ÔÀ¯¤Î¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¸å·Ñ¼Ô¤¬¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´Ä¶À°È÷¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏÊý¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯¤«¤é¤Ï¸å·Ñ¼Ô»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÀìÌç²È¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¡Ö¥¢¥È¥Ä¥®»Ù±çÇ§Äê¥µ¥Ýー¥¿ーÀ©ÅÙ¡×¤âÁÏÀß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
freee¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥âー¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¡¢À¤³¦¤Î¼çÌò¤Ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹SaaS¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶È¾µ·Ñ¤Ï¡¢Ã±¤Ë·Ð±Ä»ñ¸»¤ò°ú¤·Ñ¤°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤ËÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¡ÖÂèÆó¤ÎÁÏ¶È¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
freee¤¬»ö¶È¾µ·ÑÎÎ°è¤ËËÜ³Ê»²Æþ¤·¡¢ÊÑ³×´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¥¢¥È¥Ä¥®¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DX¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ë¡¢ÅöÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢Ï¢·È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢freee¤Î»ý¤ÄDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¡¢ÅöË¡¿Í¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¸¦½¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä³Ø¤Ó¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢ÀìÌç²È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥È¥Ä¥®¤Î³§¤µ¤Þ¤Î»ö¶ÈÊÑ³×¡¢À®Ä¹¥¹¥Ôー¥É¤Î²ÃÂ®¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ù¥ó¥Á¥ãー·¿»ö¶È¾µ·Ñ¡Û
¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë¥¢¥È¥Ä¥®¤¬ÆüËÜ·ÐºÑ¤ËÃÏ³ÌÊÑÆ°¤òµ¯¤³¤¹¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ2018Ç¯¤ËÀßÎ©¡£
Á´¹ñ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Î¾µ·ÑÍ½Äê¼Ô¤ä¸å·Ñ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¹ÔÀ¯¤ä»Ù±çµ¡´Ø¡¢Âç³Ø¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤È¶¨Æ±¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¸¦½¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢³Ø¤Ó¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡Ù¤ò±¿±Ä¡£¤Þ¤¿¸å·Ñ¼Ô»ëÅÀ¤ò»ý¤ÄÀìÌç²È¤ÎÇÚ½Ð¤òÌÜÅª¤Ë¡Ö¥¢¥È¥Ä¥®»Ù±çÇ§Äê¥µ¥Ýー¥¿ーÀ©ÅÙ¡×¤òÁÏÀß¡£
https://take-over.jp/
https://atotsugi-1st.com/about
¢þÀßÎ©¡§2018Ç¯6·î20Æü
¢þÂåÉ½Íý»ö¡§»³Ìî Àé»Þ¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÀéÇ¯¼£¾¦Å¹¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¢þÍý»ö¡§¡¡¡¡
¡¦Ãæ»³ Î¼ÂÀÏº¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥¢¥±¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
¡¦»³ÅÄ ³Ù¿Í¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÂçÅÔ¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¢þ¸ÜÌä¡§¡¡¡¡
¡¦»³º¬ ÂÀÏº¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥é¥¿¥Ã¥×¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
¡¦Æþ»³ ¾Ï±É¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë¡¡¶µ¼ø¡Ë
¡¦²ÃÆ£½çÉ§¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒToGEAR MSCÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡¦»³°æ ÂÀ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Îー¥Ôー¥¯¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡Ë
¡¦Æ£Ìî ±Ñ¿Í
¡Ê¥ì¥ª¥¹¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡¦ºÇ¹âÅê»ñÀÕÇ¤¼Ô(CIO)¡Ë
¡¦µÆÀî ¿Í¸ã¡Ê·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¡¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦´Ä¶¶ÉÄ¹¡Ë
¡¦¹õÅÄ ±ÑË®¡Ê¥³¥¯¥è³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡Ë
¢þµòÅÀ
¡¦Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡¿ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®1-17-1 ¿ÀÅÄ¹âÌÚ¥Ó¥ë7F ¡¡
¡¦´ØÀ¾¥ª¥Õ¥£¥¹¡¿Âçºå»ÔÃæ±û¶èËÌÉÍÅì1-29GROWËÌÉÍ¥Ó¥ë1002
¡¦¶å½£¥ª¥Õ¥£¥¹¡¿Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾2-6-53¡¡ÂçÌ¾¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£¥Æ¥é¥¹Åï2F¡¡¥À¥¤¥¢¥´¥Ê¥ë¥é¥óÊ¡²¬
¡Ú¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
freee¤Ï¡Ö¥¹¥âー¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¡¢À¤³¦¤Î¼çÌò¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤À¤ì¤â¤¬¼«Í³¤Ë·Ð±Ä¤Ç¤¤ëÅý¹ç·¿·Ð±Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¼Â¸½¡£ÆüËÜÈ¯¤ÎSaaS·¿¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ªー¥×¥ó¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¸²ÁÃÍ¡×¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
https://corp.freee.co.jp/
¢þÀßÎ©¡§2012Ç¯7·î9Æü
¢þCEO¡§º´¡¹ÌÚ ÂçÊå
¢þµòÅÀ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-2-2 ¥¢ー¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Âçºê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー21F