＜2025年11月19日は世界COPDデー＞サノフィ、COPDの適切な治療を呼びかける啓発キャンペーンを開始

サノフィ株式会社

サノフィ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岩屋孝彦、以下「サノフィ」）は、2025年11月19日の「世界COPDデー（World COPD Day）」に合わせ、慢性閉塞性肺疾患（以下、「COPD」）の適切な治療・医師への相談を呼びかける啓発キャンペーンを開始しました。

COPDは、気道および肺胞の異常により、持続的かつ進行性の気流制限を引き起こす、呼吸困難や咳などの慢性的な症状を伴う呼吸器疾患で、世界の死因において第 4位を占めます。有病率や死亡率は世界的にみても高いレベルにありながら、社会的認知は依然として十分とは言えません。

このたび、「当たり前にできていた日常動作が、いつの間にか苦しくなっている」という患者さんの声をもとに、COPDによる呼吸困難に苦しむ患者さんを一人でも多く支援するため、疾患啓発キャンペーンを実施します。本キャンペーンでは、適切なタイミングでの受診と治療の重要性を広く伝え、より多くの方が早期にCOPDに気づき、適切な治療を受けられる社会の実現を目指します。

■ YouTubeにて疾患啓発アニメを公開

サノフィ公式YouTubeチャンネル（Sanofi Japan Official Channel）にて、COPDの疾患啓発を目的にした新たなアニメを公開しました。COPDに罹患すると、日常生活の中で人と触れ合うこと、外出すること、清潔を保つこと、そして生活を楽しむことに対して、患者さんご本人も気づかぬうちに心や体が制限されていることがあります。このアニメは、ご本人やご家族、ご友人の方々にも、こうした気持ちを知っていただくために制作しました。

疾患啓発アニメ：COPD（慢性閉塞性肺疾患）でこんな瞬間ありませんか(https://www.youtube.com/watch?v=NwrSBIGNfTA)

■ 「COPDと共に生きる」をコンセプトにしたWEBページを公開

患者さんやご家族が適切なタイミングでの治療・相談を促すための資材や、患者さんにも分かりやすい動画などのコンテンツを紹介しています。

URL：https://www.allergy-i.jp/copd/life/copd_day/

■ 医療機関向けご提供資材

院内掲出ポスター患者さん用リーフレット

■ キャンペーン概要

開始日：2025年11月5日

内容：疾患啓発Webサイト、SNS投稿、患者インタビュー動画配信、全国の医療機関へのポスター掲示など

疾患啓発Webサイト：https://www.allergy-i.jp/copd/life/copd_day/

サノフィYouTube公式チャンネル：https://www.youtube.com/@sanofijapanofficialchannel9756/featured

対象：一般生活者、患者、ご家族、医療従事者

サノフィは、免疫領域において、引き続き日本の患者さんに希望をお届けできるよう鋭意努力し、患者さんとそのご家族や医療関係者へ更なる貢献をしてまいります。

COPDについて

気道の慢性炎症と肺胞破壊により生じる、非可逆性の気流性閉塞を特徴とし、進行性に呼吸機能が低下していく、生命を脅かす呼吸器疾患です。日常生活動作に制限が生じるだけでなく、急性増悪に伴う繰り返す入院や、不安、うつ病、睡眠障害を伴うこともあり、経済面のみならず社会生活に大きな負担をもたらす可能性があります。

アレルギーiについて

日本国内のアレルギー疾患患者さんおよびそのご家族を対象とした、サノフィが運営するアレルギーを含む2型炎症に関する情報サイトです。COPDを始め、アトピー性皮膚炎や気管支喘息、副鼻腔炎などの疾患と上手に付き合うために、お役立ち情報を提供しています。

URL： https://www.allergy-i.jp/copd/

サノフィについて

サノフィは、研究開発型のAIを活用したバイオ医薬品企業であり、人々の暮らしをより良くし、力強い成長をもたらすことに尽力しています。免疫科学領域の深い知見を活かし、世界中の何百万人もの人々の治療と予防を行う医薬品やワクチンを提供し、さらなる貢献のために革新的なパイプラインの構築にも注力しています。「人々の暮らしをより良くするため、科学のもたらす奇跡を追求する」という使命のもと、医療・環境・社会が抱える課題に真摯に向き合い、社員と国や地域社会にとって前向きな変化を生み出すことを目指しています。

日本法人であるサノフィ株式会社の詳細は、https://www.sanofi.co.jp/ をご参照ください。