乃村工藝社が空間づくりに携わったプロジェクトが「第44回ディスプレイ産業賞2025」にて多数入賞・入選

















このたび「第44回ディスプレイ産業賞2025」（主催：一般社団法人日本ディスプレイ業団体連合会 / 後援：経済産業省・日本経済新聞社）において乃村工藝社が空間づくりを担当させていただいたプロジェクトが多数入賞・入選いたしました。この場を借りて、クライアントの皆さまをはじめご協力をいただきましたすべての方々に心よりお礼を申し上げます。今後とも、さまざまな社会課題解決に取組み、最適な空間を、そして歓びと感動を提供し続けてまいります。ディスプレイ産業賞は、ディスプレイを通じて生活文化の向上及び国土景観の発揚に寄与することを目的として活動をし、ディスプレイ優秀作品を賞揚し、その成果を公表して、ディスプレイ産業振興と社会的認知の向上を目指しています。■優秀賞【文化・公共施設部門】・【こち亀記念館】漫画の力で広がる地域振興の未来クライアント：葛飾区様【博覧会・展示・イベント演出部門】・大阪・関西万博 「EARTH MART」https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/expo2025-osaka-kansai-japan-signature-pavilion-earth-mart/クライアント：公益社団法人2025年日本国際博覧会協会様株式会社オレンジ・アンド・パートナーズ様■奨励賞【文化・公共施設部門】・あいち創業館「愛知県の企業家の思いに出会い、今を生きる子どもたちやイノベーターが未来へと羽ばたく拠点としてのミュージアム」https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/aichi-founders-museum/クライアント：愛知県様・大阪ヘルスケアパビリオンhttps://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/expo2025-osaka-kansai-japan-osaka-healthcare-pavilion/クライアント：2025年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員会様公益社団法人2025年日本国際博覧会大阪パビリオン様■入選【文化・公共施設部門】・震災の記憶を未来へ繋ぐ「神戸港震災メモリアルパーク」https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/port-of-kobe-earthquake-memorial-park-renewal/クライアント：神戸市様・ウサギの視点で共生について考える「アマミノクロウサギミュージアム Quru Guru」https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/amami-rabbit-museum-quru-guru/クライアント：大和村様【商業・複合施設部門】・グラングリーン大阪 南館https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/grand-green-osaka-south-building/クライアント：グラングリーン大阪開発事業者様【博覧会・展示・イベント演出部門】・GUNDAM NEXT FUTURE PAVILIONクライアント：株式会社バンダイナムコホールディングス様【プロモーション・演出部門】・『つなぐ。まじわる。つみかさねる。』 - Marunouchi Street Park -あつまりかたの写像-https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/marunouchi-street-park-2024-summer/クライアント：特定非営利活動法人 大丸有エリアマネジメント協会様【ワークプレイス部門】・根元 八幡屋礒五郎ーCevenLab- カスタムラボ・キッチンhttps://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/yawataya-isogoro-ceven-lab/クライアント：株式会社 八幡屋礒五郎様第44回ディスプレイ産業賞2025授賞式