¶å½£ÃÏ¶èºÇÂçµé¤Î·úÀß¡¦ËÉºÒÅ¸¡ÖÀè¿Ê·úÀß¡¦ËÉºÒ¡¦¸ººÒµ»½Ñ¥Õ¥§¥¢in·§ËÜ2025¡×¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸

¡¡Áí¹ç·úÀßµ¡³£¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCOO¡§¾®¾ÂÄ¾¿Í¡¢°Ê²¼¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª)¤Ï¡¢2025Ç¯11·î19Æü(¿å)～20Æü(ÌÚ)¤Î2Æü´Ö¡¢¥°¥é¥ó¥á¥Ã¥»·§ËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¡ÖÀè¿Ê·úÀß¡¦ËÉºÒ¡¦¸ººÒµ»½Ñ¥Õ¥§¥¢in·§ËÜ2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÀè¿Ê·úÀß¡¦ËÉºÒ¡¦¸ººÒµ»½Ñ¥Õ¥§¥¢in·§ËÜ2025¡×¤Ï¼«Á³ºÒ³²¤«¤é¤ÎÁÏÂ¤ÅªÉü¶½¤Ë´óÍ¿¤·¡¢Ë¤«¤Ç°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¼Ò²ñ´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Å¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£ËÉºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀè¿Êµ»½Ñ¤äÀ½ÉÊ¤Î¾Ò²ð¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤Èµ»½Ñ¸òÎ®¤ÎÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡Ö¥ì¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°(R)¡×¤òÄÌ¤¸¡¢ËÉºÒ¡¦¸ººÒÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æµ¡³£¤äµ¡ºà¤ò²þÎÉ¡¦³«È¯¤·¡¢¸½¾ì¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿ÍÍ¡¹¤Ê·úÀßµ¡³£¤Èµ»½ÑÎÏ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ËÉºÒ¡¦¸ººÒ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÉüµì¤äÉü¶½¤Ê¤É¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Êµ¡¼ï¤òÅ¸¼¨¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÅ¸¼¨°ìÎã¡ä
¢£¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¾¦ºà
¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¾¦ºà¡×¤Ï¡¢È¯À¸²»¤òÄã¸º¤¹¤ë¾Ã²»¹©¶ñ¤È¹©»ö²»¤òÄã¸º¤¹¤ë¥µ¥¤¥¦¥©ー¥ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¹©»ö¤Î¾Ã²»²½¤ò¼Â¸½¡£²þ½¤¹©»ö¤Ë¤ª¤±¤ëÁû²»ÌäÂê¤äºî¶ÈÀ©¸Â¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
¢£LRTK Phone(¥¨¥ë¥¢ー¥ë¥Æ¥£ー¥±ー¡¦¥Õ¥©¥ó)
¡ÖLRTK Phone¡×¤Ï¡¢iPhone¤ËÀìÍÑ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËcmÀºÅÙ¤Î3DÂ¬ÎÌ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë´Ê°×·¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥¹¥¥ã¥Ê¤Ç¤¹¡£LiDAR¥»¥ó¥µー¤È¼Ì¿¿Â¬ÎÌ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹âÀººÙ¤ÊÅÀ·²¥¹¥¥ã¥ó¤«¤é¡¢LiDAR¤Î¤ß¤Ç¤Î¿×Â®¤Ê¥¹¥¥ã¥ó¤Þ¤Ç¸½¾ì¤Ë±þ¤¸¤¿¥Çー¥¿¤¬¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼èÆÀ¤·¤¿ÅÀ·²¥Çー¥¿¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¾å¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë3DÉ½¼¨¡¦¶¦Í¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÅÚÎÌ¤Î·×»»¤äÌÌÀÑ¡¦µ÷Î¥¤Î·×»»¤â¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ARµ¡Ç½¤ò»È¤¨¤ÐBIM/CIM¥Çー¥¿¤ò¸½ÃÏ¤ËÅê±Æ¤Ç¤¡¢°ÌÃÖ¹ç¤ï¤»ÉÔÍ×¤Ç·×²è¤È¤Î¤º¤ì¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Starlink Business¡Ü¥¢¥¯¥»¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÖStarlink Business¡×¤Ï¡¢·ÈÂÓ²óÀþ¤ä¸÷²óÀþ¤¬ÍøÍÑ¤·¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¡¢¡ÖStarlink¡×¤Î±ÒÀ±¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢¹âÂ®¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ËÉ¿ÐËÉ¿å¡¦ÂÑ´Ä¶ÀÇ½¤ò¤â¤Ä¡Ö¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥íー²°³°ÍÑWi-Fi¥¢¥¯¥»¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Wi-Fi´Ä¶¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥Ý¥¤¥ó¥ÈÆ±»Î¤òÌµÀþÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¡Ö¥ê¥Ôー¥¿ー¡×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÁýÀß¤¹¤ë¤³¤È¤ÇWi-Fi¥¨¥ê¥¢¤Ï¹¹¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£KEMARO K900¡Ê¼«Î§·¿ÁÝ½ü¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ë
¡ÖKEMARO K900¡×¤Ï¡¢AI¤È3D¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¤¿¼«Î§·¿ÁÝ½ü¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥ìー¥¶ー¥»¥ó¥µー¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°ÀßÄê¤È¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÀßÄê¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤Çºî¶È°÷¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤Î¼«Æ°À¶ÁÝ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×