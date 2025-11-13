【初開催】丸亀うどん祭り2025

　令和4年4月に、丸亀市と株式会社トリドールホールディングスとの間で地域活性化包括連携協定が締結してから3年が経過し、また、丸亀市市制20周年と丸亀製麺創業25周年を迎えましたことから、更なる地域の活性化と魅力向上を目的として初開催します。

 

【公式サイト】https://jp.marugame.com/campaign/marugameudonmatsuri/

 


 

主　催　

　丸亀市、株式会社トリドールホールディングス、株式会社丸亀製麺

 

日　時　

　2025年11月21日（金）13：00～20：00、11月22日（土）10：00～20：00

 

会　場　

　①丸亀城内芝生広場（主会場）　②市民ひろば 　③通町商店街 　④マルタス西側　⑤讃岐広島

 

出演予定

　21日（金）　上戸 彩　さん（俳優　丸亀製麺ブランドアンバサダー）

　22日（土）　要　潤　 さん（俳優　うどん県副知事）

 



主なイベント




丸亀うどん祭り2025　開会式

　21日（金）13:00～　 丸亀城内芝生広場 

　市民の皆さまと一緒に、大々的にお祭り開幕宣言を行います。

　MCとして、丸亀市出身の中野 美奈子さんが登場！

 

最大のうどん試食イベント / Largest udon tasting event

　21日（金）14：30～16：00　 丸亀城内芝生広場 

　3種類以上の異なる「うどんメニュー」をテイスティングした人数に基づく記録として、ギネス世界記録に挑戦します。俳優の上戸 彩さんも共に世紀の大記録に挑戦します。

 

丸亀食いっプリ！グランプリ！

　 21日（金）16：00～17：00　 丸亀城内芝生広場  

　 讃岐うどんを一番美味しく食べる最高の「食いっぷり」を見せてくれた人を表彰します。

　 グランプリプレゼンターには、上戸 彩さんも登壇予定。

　参加は事前エントリー制となります。

　グランプリ商品：丸亀製麺ハワイ店「MARUGAME UDON Waikiki」ご招待券

　【特設サイト】https://marugame-kuippurigp2025.com

 

SANU-1 GRAND PRIX

　22日（土）実施予定　 丸亀城内芝生広場 

　全国の讃岐うどん職人により、手ごねから製麺まで、手打ちうどんというフィールドで競い合います。香川・関東・関西での予選を勝ち抜いた職人7名が集結。決勝戦を執り行い「SANU（讃岐）No.1」が決定します。

 