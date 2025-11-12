和歌山県初「Out of KidZania in たなべ」11月26日から参加者募集を開始

KCJ GROUP 株式会社

和歌山県田辺市（市長：真砂 充敏、以下 田辺市）は、こどもの職業・社会体験施設「キッザニア」の企画・運営を行う KCJ GROUP 株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：圓谷 道成、以下 KCJ GROUP）監修のもと、田辺市内の小・中学生を対象に、キッザニアの街を飛び出して実社会の仕事を体験できるプログラム「Out of KidZania inたなべ」(以下 本イベント)を、2026年1月24日（土）25日（日）に開催します。

これにあわせて、11月26日（水）より各種プログラムの先着申込の受付を専用サイトにて開始します。

なお、本イベントは田辺市20周年記念事業の一環として行われるもので、「Out of KidZania」が和歌山県で開催されるのは、本イベントが初めてとなります。

「Out of KidZania in たなべ」キービジュアル

本イベントでこども達は、牡蠣の殻から身を取り出す「牡蠣打ち」について学び、牡蠣磨きやパック詰めを体験する「牡蠣打ち職人の仕事」や、熊野信仰の一翼を負う“鬪雞神社”について、歴史や名前の由来を学び、その魅力を訪れたお客さまに伝える「観光ボランティアガイドの仕事～鬪雞神社のガイド～」等、全25種のプログラムを体験できます（体験の様子イメージは後述）。仕事体験後は専用通貨「クマノ」でお給料をもらい、指定の場所で買い物に使うことができます。

本格的な人口減少社会を迎えるなか、田辺市では「未来へつながる持続可能なまちづくり」を目指し、さまざまな取り組みを行っています。田辺市とKCJ GROUPは、本イベントを通じて、未来の希望であるこども達がふるさとへの誇りと愛着心を抱き、生きる力を育むきっかけとなることを願っています。

■体験の様子（イメージ）

牡蠣打ち職人の仕事イメージ観光ボランティアガイドの仕事イメージ

■開催概要

名称：Out of KidZania inたなべ

実施日時：2026年1月24日(土)、25日(日) 10:00～17:00

会場：ガーデンホテルハナヨアリーナ（メイン会場）、ほか市内各地

対象：田辺市内在住・在学の小学1年生～中学3年生

参加費：500円（税込）/1プログラム（別途材料費がかかるプログラムもあります）

プログラム数：25プログラム

主催：田辺市

監修：KCJ GROUP 株式会社

申込期間：2025年11月26日(水)18:00～12月17日(水)23:59

WEB事前予約制（先着順・1人３プログラムまで）

詳細は下記URLから

（https://www.city.tanabe.lg.jp/tanabeeigyou/outofkidzania-tanabe.html）

■KCJ GROUP／キッザニア ジャパン について

KCJ GROUPは、3歳から15歳までのこども達の職業・社会体験施設「キッザニア東京（2006年10月開業）」「キッザニア甲子園（2009年3月開業）」「キッザニア福岡（2022年7月開業）」の企画・運営をしています。「キッザニア」は、実社会の約2/3サイズの街並みに、実在する企業が出展するパビリオンが建ち並び、さまざまな仕事やサービスを体験できます。キッザニアのコンセプトは、「エデュケーション（学び）」と「エンターテインメント（楽しさ）」を合わせた『エデュテインメント』。こども達が好きな仕事にチャレンジし、楽しみながら社会の仕組みを学ぶことができる「こどもが主役の街」です。

https://www.kidzania.jp/

■Out of KidZania（アウト オブ キッザニア） について

Out of KidZaniaは、こども達がキッザニアの中で通常体験している仕事からさらに一歩踏み込んで、実社会の仕事を体験したり、そこで働く人たちのインタビューを行ったりするプログラムです。これまでにも多くのこども達が、その地域ならではの職業や企業・団体、行政機関などさまざまな業種の仕事を体験してきました。このような体験を通して、こども達が“働くこと”についてさまざまな発見をし、好奇心・探求心を湧き立たせ、実社会でも社会を楽しく学ぶことにより、こども達の世界がより一層広がることを目指しています。

https://www.kidzania.jp/outof_info/