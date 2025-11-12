「小松空港 こまQショップ免税売店」にて、2025年11月13日（木）よりアテニア製品を販売開始
株式会社アテニア(以下「アテニア」)は、空港免税店の常設出店として一号店目となる「小松空港 こまQショップ免税売店」にて、2025年11月13日（木）より、アテニア製品を販売します。人気商品であるクレンジングと基礎化粧品を中心に取り扱い、また販売開始を記念してオープン記念セットを数量限定で販売します。
取扱製品情報
■販売期間：2025年11月13日（木）～
■取扱製品：
クレンジング 『スキンクリア クレンズ オイル』（アロマタイプ リフレシングシトラスの香り、アロマタイプ ピースフルオレンジの香り、アロマタイプ ローズリュクスの香り、無香タイプ）
薬用美白・エイジングケアライン 『ドレススノー』【医薬部外品】
※医薬部外品（美白、シワ改善）は、洗顔料を除く
薬用エイジングケアライン 『ドレスリフト』【医薬部外品】
※医薬部外品（シワ改善）は、洗顔料を除く
薬用シワ改善 目もと用美容液 『アイ リンクルセラム』【医薬部外品】
クリーム状日やけ止め 『陽断（ひだん）UV50 ブライト&プロテクトクリーム』
薬用保湿・シミ予防 夜用美容マスク 『アテニア ミッドナイトモイスチャライザー』【医薬部外品】
唇用美容液『エンリッチリップオイル』
オープン限定セット※数量限定 【クレンジング・ドレススノー ローションミニサイズセット】 価格：1,980円（税込）
大人気のオイル状クレンジング『スキンクリア クレンズ オイル』現品に、ナイアシンアミド配合で「美白」と「シワ改善」を同時に叶える薬用美白・エイジングケアライン『ドレススノー』【医薬部外品】の化粧水ミニサイズの限定セット。
※「美白」とは、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ効果のこと。
※医薬部外品（美白・シワ改善）は、洗顔料を除く。
製品の詳細
※『スキンクリア クレンズ オイル』：https://www.attenir.co.jp/campaign/01/2501_01/index.html
※『ドレススノー』： https://www.attenir.co.jp/time/product/dresssnow.html
※『ドレスリフト』：https://www.attenir.co.jp/time/product/dresslift.html
※『アイ リンクルセラム』：https://www.attenir.co.jp/item/1616-04
※『陽断（ひだん）UV50 ブライト&プロテクトクリーム』：https://www.attenir.co.jp/item/1652-06
※『アテニア ミッドナイトモイスチャライザー』：https://www.attenir.co.jp/item/1162-40
※『エンリッチリップオイル』：https://www.attenir.co.jp/item/1406-08