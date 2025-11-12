「VERSYS 1100 SE」新たなカラー&グラフィックで2025年12月20日発売

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン(本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児)は、「VERSYS 1100 SE」のカラー＆グラフィックを変更し、2025年12月20日(土)に発売いたします。

https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/versys/adventure-touring/versys-1100(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/versys/adventure-touring/versys-1100)

VERSYS 1100 SE

※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。

■VERSYS 1100 SE

VERSYSは登場以来ストリートで優れたライディング体験を提供し続けています。ロングストロークサスペンション、アップライトなライディングポジション、快適なシート、優れたウインドプロテクションは、ライダーがロングツーリングを走り切るために用意されています。ライダーサポート機能として、ツーリングをより快適にするエレクトロニッククルーズコントロール、ショーワ製スカイフックEERA(電子制御ライドアジャスト)テクノロジーを組み込んだカワサキエレクトロニックコントロールサスペンションやIMU (慣性計測装置) 搭載の先進的な電子制御パッケージにより、あらゆる道に対応する多用途性を向上しています。

VERSYS 1100 SEの良好なレスポンスを誇る排気量1,098cm³最高出力135PSの並列4気筒エンジンは、優れた快適性とライディングの楽しさを創出し、中高速回転域のトルクアップと高回転域での爽快さを提供します。また、より低いエンジン回転域から作動するKQS（カワサキクイックシフター）や、快適性に寄与するギヤレシオを採用しています。

スマートフォン用アプリケーション「RIDEOLOGY THE APP」を使用することで、音声コマンドコントロール機能によるライディング時の利便性を向上させています。

モーターサイクルでの旅は、いわば探検のようなものかもしれません。VERSYS 1100 SEにまたがって、新しい世界を訪ねてみましょう。

いつも走っている道の向こうにはまだ見ぬ街や景色が広がり、初めての光景にはきっと新たな発見が待っています。あなたが探検に出るとき、VERSYS 1100 SEはきっと応えてくれます。

■従来モデルから主な変更点

・カラー&グラフィックの変更

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/827_1_0281affccc8eaaf6b36033a9141a9906.jpg?v=202511130756 ]

※メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。価格には保険料、税金（消費税を除く）、登録等に伴う諸費用は含まれません。

※当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれます。

※当モデルはABS装着車です。

※当モデルはETC2.0標準装備車です。

※当モデルの販売はカワサキプラザのみとさせていただきます。

※当モデルは「カワサキケアモデル」です。

■カワサキケアモデルとは

安全・安心なモーターサイクルライフをサポートするため、1ヶ月目点検に加え、3年間の定期点検とオイル交換（オイルフィルター含む）を無償でお受けいただけるモデルです。

https://www3.kawasaki-motors.com/after-service/kawasakicare/(https://www3.kawasaki-motors.com/after-service/kawasakicare/)

■カラー

▽メタリックディープブルー×メタリックディアブロブラック

VERSYS 1100 SE(メタリックディープブルー×メタリックディアブロブラック)VERSYS 1100 SE ※純正アクセサリーパーツ(別売)装着車

■主要諸元

下記URLよりPDFファイルをダウンロードしてご利用ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d28066-827-97b4e34c463666d58371a6db79e2cf7c.pdf

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

